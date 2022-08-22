يبدو أن فرنسا تتجه لفرض قيود على حركة الطائرات الخاصة التي تقلع أو تهبط على أراضيها، من خلال إعادة تنظيم صناعة السفر بالطائرات الخاصة.

يهدف القرار، الذي أعلنه وزير النقل الفرنسي كليمنت بون، إلَّى تنظيم الطائرات الخاصة من خلال مطالبة الشركات بنشر تفاصيل الرحلة، ووضع إرشادات لاستخدام الطائرات عَنّْد توفر خيارات جوية أو سكة حديدية تجارية.

وهذا يعَنّْي أن الرحلات الجوية الخاصة لن تكون متاحة فِيْ الدولة، طالما أن وسائل النقل الأخرى متوفرة فِيْ نفس الوجهة، مثل طائرات الركاب التقليدية أو السكك الحديدية، فِيْ محاولة من الدولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فِيْ الغلاف الجوي. .

وقالت بون لصحيفة لو باريزيان إن المشروع سيسعى أيضًا إلَّى إدراج الطائرات الخاصة فِيْ خطة المناخ الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

فِيْ حين لا توجد أرقام رسمية متاحة حول عدد رحلات الطائرات الخاصة فِيْ فرنسا، لأسباب تتعلق بحَقيْقَة أن مشغلي هذه الطائرات لا يكشفون علنًا عَنّْ تفاصيل الرحلات، فإن الأرقام لا تتجاوز، مثل دولة مجاورة مثل مثل ألمانيا والتي لا تتجاوز 3٪ من إجمالي الرحلات.

وفِيْ مطار شارل ديغول، أكبر مطار دولي فِيْ فرنسا، بلغ عدد الرحلات القادمة اليوم الاثنين 22 آب 563 طائرة، فِيْما بلغ عدد الرحلات المغادرة اليوم 516.

بافتراض أن 1٪ من الرحلات هِيْ رحلات بطائرات خاصة، فإن عدد الرحلات القادمة حوالي 17 رحلة فِيْ اليوم، فِيْ حين أن عدد الرحلات المغادرة 15.5 طائرة فِيْ اليوم.

عَنّْد حساب عدد الرحلات عبر الطائرات الخاصة سنويًا، بلغ عدد الرحلات القادمة 6205 رحلة قادمة، و 5657 رحلة مغادرة، وهُو ما يعادل الحركة الجوية التقليدية لمدة 10 أيام عبر مطار ديغول وحده.

الطيران والمناخ

يعتمد الطيران بشكل كامل تقريبًا على كيروسين الوقود الأحفوري، كَمْا أن الكَمْية الكبيرة من الطاقة اللازمة للطائرات للحصول على الطائرات والبقاء فِيْها تجعل السفر الجوي هُو أكثر أشكال السفر كثافةً بالكربون فِيْ معظم الحالات.

فِيْ عام 2022، سافر حوالي 4.7 مليار مسافر ؛ ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من سكان العالم (تتراوح التقديرات من 80 إلَّى 95 ٪) لم تطأ أبدًا طائرة.

فِيْ جميع أنحاء العالم، يتم تشغيل معظم الرحلات الجوية من قبل أقلية من ذوي الدخل المتوسط ​​والمرتفع، ومع انخفاض الانبعاثات فِيْ العديد من القطاعات الأخرى، يمثل الطيران حوالي 10 ٪ من إجمالي ثاني أكسيد الكربون.

تطلق الطائرات أيضًا أكاسيد النيتروجين والسخام وبخار الماء فِيْ الغلاف الجوي العلوي، والتي تتحد لتخلق تأثيرًا صافِيًْا للاحترار يضاعف ثلاث مرات من تأثير الاحتباس الحراري الإجمالي للطيران مقارنة بثاني أكسيد الكربون وحده.

لطالما وقع الطيران فِيْ شباك معظم مبادرات سياسة المناخ العالمية ؛ ترك بروتوكول كيوتو، الذي تم تبنيه فِيْ عام 1997، الطيران والشحن الدولي (IAS) ضمن الالتزامات التي تعهدت بها الدول الصناعية لخفض الانبعاثات.

حتى الآن، الهدف المناخي الوحيد الذي اعتمدته وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة، منظمة الطيران المدني الدولي، هُو الحفاظ على صافِيْ الانبعاثات من الطيران الدولي عَنّْد مستويات 2022 أو أقل منها.

وفقًا لمنظمة الطيران المدني الدولي، لا توجد سياسات فِيْ أي مكان فِيْ العالم للتصدي بشكل مباشر لتأثيرات الطيران بخلاف ثاني أكسيد الكربون.

بينما توجد الآن تقنيات للعديد من القطاعات للتحول إلَّى الطاقة المتجددة، لا تتوفر حاليًا خيارات تقنية جذرية لإزالة الكربون من صناعة الطيران.

عادة ما تكون الطائرات الجديدة أكثر كفاءة من تلك التي تحل محلها، ولكن متوسط ​​التحسينات السنوية فِيْ الكفاءة فِيْ الرحلة حوالي نقطة مئوية واحدة فِيْ السنة ؛ بينما من غير المحتمل أن تكون الطائرات الكهربائية التجارية متاحة.