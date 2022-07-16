الطائي السعودي يخطف هدف الأهلي

تمكن مجلس إدارة نادي الطائي السعودي من اختطاف هدف الأهلي وتعزيز صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أعلن مجلس إدارة نادي الطائي عن التعاقد مع الدولي الكونغولي غاي مبينزا لاعب المنتخب البلجيكي من أنتويرب، والذي كان على سبيل الإعارة الموسم الماضي في الوداد المغربي.

ذكرت عدة تقارير صحفية، خلال الأيام الماضية، مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب، لتشمله خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعزيز الخط الهجومي.

وساهم مبينسا في تتويج الوداد المغربي بلقبي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا.

توج مبينسا بلقب هداف الدوري المغربي لموسم 2022-2022 بتسجيله 15 هدفا.

مبينسا (24 عاما) لعب مع الوداد المغربي الموسم الماضي في 40 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 4.

وحصل الطائي على موافقة مبينزا بتوصية من قائد الفريق ومواطنه موسونا الذي أقنع اللاعب بفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي.