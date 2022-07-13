الطائي السعودي يُزاحم الأهلي على صفقة سوبر

ويتنافس الأهلي والطي السعودي والوداد المغربي على صفقة هجومية نارية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوفهم خلال منافسات الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية اليومية، تعتزم إدارة الطائي التعاقد مع الكونغولي غي مبينزا مهاجم فريق رويال أنتويرب البلجيكي.

ويأتي اهتمام الطائي بالتعاقد مع اللاعب رغم طول المفاوضات واهتمام ناديي الأهلي المصري والوداد المغربي باللاعب.

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن الطائي، الذي نجا من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بدأ مفاوضات مع رويال أنتويرب لشراء أو إعارة اللاعب، بانتظار الرد النهائي من الجانب البلجيكي.

وأكدت الصحيفة أن نادي الأهلي المصري يريد أيضا التعاقد مع جي مبينزا، في السوق الصيفي، وأن الوداد المغربي يريد تجديد إعارة المهاجم الكونغولي.

وينتظر اللاعب الكونغولي نتيجة المفاوضات مع النادي البلجيكي لتحديد وجهه التالي.

غي مبينسا، 22 عاما، خاض 40 مباراة مع المنتخب المغربي الموسم الماضي وأحرز 18 هدفا.