رد نادي الطائي، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة التي وردت مساء الثلاثاء، على نبأ ضم الحارس المصري محمد أبو جبل، أثناء محاولته تعيين أحد نجوم فريق كرة القدم الأول فِيْ النصر. . ، فِيْ صيف عام 2022، تابع.

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يعود تاريخ محمد أبو جبل فِيْ المجتمع الرياضي السعودي إلَّى يناير 2022، عَنّْدما تمكن النصر من التعاقد معه لمدة 3 سنوات كاملة، بعد تألقه مع المنتخب المصري فِيْ كأس الأمم الأفريقية.

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وأشار مسؤول فِيْ الطائي، وفق ما نشرته تقارير مصرية، إلَّى أن النادي لم يفكر أصلاً فِيْ التعاقد مع حارس المرمى محمد أبو جبل صيف 2022، موضحًا أن كل ما أثير حوله غير صحيح على الإطلاق.

وأكد الصحفِيْ خالد الغندور أن أبو جبل بصدد استكَمْال تأسيسه كقرض من النصر إلَّى الطائي.

ويريد الطائي، بحسب صحيفة “الرياض”، الاستحواذ على خدمات الحارس نواف العكيدي من النصر مرة أخرى على سبيل الإعارة بعد أن ظهر على سبيل الإعارة الأخيرة التي استمرت 6 أشهر فقط. مستويات مميزة جدا.

لا يحتاج النصر، بعد ضم الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، إلَّى خدمات الحارس نواف العكيدي، رغم تألقه فِيْ كأس أمم آسيا تحت 23 سنة، حيث توج مع المنتخب السعودي، دون أن تهتز شباكه أي هدف فِيْ 6. ألعاب.