الطاقة الدولية إنتاج النفط الروسي لم يهبط بالقدر المتوقع

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، إن الدول الأعضاء فِيْ الوكالة قد تطلق المزيد من النفط من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية إذا وجدت ذلك ضروريًا عَنّْد انتهاء البرنامج الحالي.

وقال فاتح بيرول لرويترز على هامش مؤتمر “إذا اعتقدت دولنا الأعضاء أنه نتيجة لاضطراب الإمدادات هناك حاجة لسحب من المخزونات، فأنا متأكد من أنها ستفكر فِيْ ذلك، وهُو أمر غير مطروح على الطاولة”.

وأضاف أن إنتاج روسيا النفطي لم ينخفض ​​بالقدر الذي كان متوقعا فِيْ السابق لأنها تمكنت من إيجاد أسواق جديدة خارج أوروبا.

واضاف “من الان فصاعدا سيكون من الصعب على روسيا الحفاظ على انتاج النفط نظرا لغياب الشركات الغربية”.