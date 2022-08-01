الطاقة تطلق خدمة البلاغات والشكاوى على محطات الوقود

افتتحت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الغاز بوزارة الطاقة، اليوم الاثنين، خدمة الإخطارات والمطالبات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

الإبلاغ عن تفاصيل الخدمة

أفادت وزارة الطاقة أنه يتم من خلال موقعها الإلكتروني عرض بلاغات عن مخالفات أو شكاوى تتعلق بالخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود.

عند دخولك وزير الطاقة، تختار إنشاء تقرير أو شكوى، حيث يتم استكمال البيانات المطلوبة وسيقوم فريق خدمة العملاء بمساعدتك.

تبذل وزارة الطاقة وكافة الجهات المعنية برصد الظواهر السلبية والمشوهة للمظهر العام جهوداً لمنع وإزالة المخالفات التي تحدث في مراكز الخدمة ومحطات الوقود.