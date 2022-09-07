الطاقة.. مفارقة أوروبا العجيبة فِيْ زمن الحرب

يبدو أن الاتحاد الأوروبي، الذي كان يعتمد فِيْ السابق على روسيا فِيْ حوالي 40٪ من غازه وأكثر من نصف فحمه، ليس لديه خيار كبير.

فِيْ يوليو من العام الماضي، وضع مفوضو الاتحاد الأوروبي مجموعة من السياسات الخضراء لوضع القارة على طريق أن تصبح محايدة مناخياً بحلول عام 2050.

فِيْ ذلك العام، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فِيْ تصريحات واثقة “لقد وصل اقتصاد الوقود الأحفوري إلَّى حدوده”.

بعد أكثر من عام بقليل فِيْ أغسطس الماضي، يشرف هؤلاء المفوضون الآن على إنفاق عشرات المليارات من اليورو على البنية التحتية للوقود الأحفوري والإمدادات، وسط تخفِيْضات حادة لإمدادات الغاز من روسيا وأسعار قياسية.

تشير البيانات التي تم تحليلها بواسطة Ember Climate إلَّى أن الحكومات الأوروبية ستنفق 50 مليار يورو على الأقل هذا الشتاء على البنية التحتية الجديدة والموسعة للوقود الأحفوري والإمدادات، بما فِيْ ذلك الغاز المشحون من الخارج والفحم لتزويد محطات الطاقة المعطلة سابقًا.

تستعد الكتلة الأوروبية الآن لخطة إنقاذ تنافس الاستجابة للأزمة المصرفِيْة لعام 2008 ؛ تشير الأرقام الصادرة عَنّْ مؤسسة الفكر الاقتصادي Bruegel إلَّى أن حكومات الاتحاد الأوروبي قد خصصت بالفعل 280 مليار يورو بين سبتمبر 2022 ويوليو من هذا العام لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة.

ساء الوضع يوم الاثنين الأسبوع الماضي، عَنّْدما قال الكرملين إن إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 سيتم تعليقها لأسباب فنية، ولأسباب غير معلنة مرتبطة برفع العقوبات الغربية، مما دفع أوروبا خطوة واحدة نحو الركود.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة فِيْ الاتحاد الأوروبي فِيْ اجتماع طارئ فِيْ بروكسل فِيْ 9 سبتمبر لمناقشة استجابة منسقة.

كان رد الاتحاد الأوروبي على ما يسمى “تسليح” موسكو لإمدادات الطاقة هُو اقتراح ضريبة على شركات الطاقة الكبرى فِيْ الاتحاد الأوروبي، فضلاً عَنّْ تكثيف إمدادات الوقود الأحفوري البديلة لمنع المواطنين من التجمد هذا الشتاء.

من المقرر أن تبدأ سبعة مصانع عائمة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال من مصادر غير روسية فِيْ ألمانيا وهُولندا وبين إستونيا وفنلندا فِيْ العمل فِيْ الوقت المناسب لموسم الشتاء بتكلفة إجمالية لا تقل عَنّْ 3.7 مليار يورو بين أكتوبر ومارس 2023.

وفِيْ الوقت نفسه، سمحت العديد من البلدان، بما فِيْ ذلك ألمانيا وهُولندا، باستئناف العمليات فِيْ محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي كانت إما خارج نطاق الاستخدام أو على وشك الإغلاق، مما يسمح بحرق 13 مليون طن إضافِيْ من الفحم بتكلفة تصل إلَّى 4.5 مليار يورو.

ويحذر المسؤولون فِيْ بروكسل من أن هذه مجرد إجراءات مؤقتة لن تؤثر على طموح الكتلة فِيْ أن تكون محايدة مناخياً بحلول عام 2050.

يقول فِيْرجينيوس سينكَيْفَِيْتشوس، المفوض الأوروبي للبيئة “من المهم الجمع بين استخدام الفحم كبديل محتمل آخر مع تسريع مشاريع كفاءة الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة”.

يبذل الاتحاد الأوروبي جهُودًا لتقليل الطلب على الطاقة، من قيود التدفئة إلَّى إطفاء الأنوار العامة ليلاً ؛ من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على مقترحات الأسبوع المقبل لزيادة هدفه الإجمالي للطاقة المتجددة من 40٪ من توليد الطاقة إلَّى 45٪ بحلول عام 2030.

لكن المحللين يخشون من أن بعض استثمارات الكتلة فِيْ الفحم والغاز الطبيعي المسال قد تربطها بالوقود الأحفوري لفترة أطول مما هُو مخطط لها، مما يهدد أهداف الانبعاثات المستقبلية.

كَمْا أدى الصيف الحار والجاف بشكل غير عادي إلَّى تفاقم توقعات الطاقة ؛ أدت موارد الطاقة الكهرومائية الجافة إلَّى زيادة الطلب على الغاز فِيْ بلدان من إسبانيا والبرتغال فِيْ الجنوب إلَّى النرويج فِيْ الشمال.

فِيْ فرنسا، اضطرت محطات الطاقة النووية، التي تخضع بالفعل لضغوط من عمليات الإغلاق المكثفة للصيانة، إلَّى تقليل قدرتها بسبب نقص المياه اللازمة لتبريد المفاعلات ؛ كَمْا تأثرت النباتات فِيْ بلجيكا وسويسرا وألمانيا وفنلندا.