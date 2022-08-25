الطبيبة الاردنية المنتحرة من اي عائلة ؟

من أي عائلة أعلنت عنها مصادر طبية في المملكة الأردنية الهاشمية الأمر الذي أدى إلى وفاتها على الفور، حيث أكدت المصادر ارتفاع عدد حالات الانتحار في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إعلان طبيبة نيتها الانتحار، ومن خلال سنتعرف على الطبيبة الأردنية التي انتحرت، من ما هي العائلة التي تنتمي إليها وتفاصيل العملية الانتحارية.

من هي الطبيبة الاردنية التي انتحرت

ولم تذكر المصادر الرسمية اسم الطبيبة التي انتحرت، ولكن ما ورد أنها تعمل طبيبة تخدير في مستشفى الجامعة الأردنية، والطبيبة من أوائل أطباء السنة المقيمة في المستشفى، وهي تبلغ من العمر 37 عامًا. بعد أن أعلنت ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، انتحرت يوم الخميس 25 أغسطس 2022 م، بالقفز من الختم التاسع أثناء عملها في المستشفى.

ما هي عائلة الطبيبة الاردنية المنتحرة

ولم تذكر مصادر رسمية أو عائلية اسم عائلة الفتاة التي انتحرت في مستشفى الجامعة الأردنية، وما ذُكر أن الفتاة كانت تنوي منذ فترة الانتحار عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، و هي احدى الاطباء المقيمة بالمستشفى تعمل ليلا ونهارا بدون اجر. القليل جدا تعرضت لضغط نفسي في نهاية حياتها جعلتها تفعل هذا الشيء الشنيع برمي نفسها من الطابق التاسع حيث أصيبت بكسور ونزيف حاد سبب الوفاة.

سبب انتحار طبيبة التخدير الاردنية

وقالت زميلة الدكتورة التي انتحرت إن سبب قيام زميلتها بذلك هو تعرضها لضغط كبير في المستشفى، وهي من الأطباء المقيمين الذين يعملون قرابة 36 ساعة دون الحصول على أجرهم أو أجرهم. منخفضة جدًا. وبعد الحادث تم تشريح الجثة على يد أطباء متخصصين في المستشفى بحضور والد الطبيب المتوفى وذلك بأمر من النائب العام.

تفاصيل انتحار الطبيبة الاردنية في مستشفى الجامعه الاردنية

أعلنت مصادر طبية في المملكة الأردنية الهاشمية، ظهر الخميس 25 آب 2022 م، أن طبيبة أردنية تعمل في مجال التخدير في مستشفى الجامعة الأردنية انتحرت بسبب الضغوط النفسية التي تعرضت لها، و وأكدت المصادر أن الطبيبة انتحرت بالوقوف على الطاولة بالقرب من النافذة في منزل الأطباء المناوبين، ثم قفزت من الطابق التاسع، مما أدى إلى حدوث كسور في جميع أنحاء جسدها مع نزيف حاد أدى إلى الوفاة. وتم بعد ذلك نقل الجثة للطبيب الشرعي وتم تشريحها من قبل عدد من الأطباء وبأمر من الشرطة الأردنية.

بهذا نكون قد انتهينا من هذا المقال الذي يحمل عنوان الطبيبة الأردنية التي انتحرت من أي عائلة، حيث تناولنا معلومات عن الطبيبة الأردنية التي انتحرت، ومن أي عائلة تنتمي إليها، وسبب انتحارها، وتفاصيل مهمة. عن انتحارها.