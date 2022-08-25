الطبيبة ميرنا عصفور السيرة الذاتية ، تصدر اسم الطبيبة الاردنية الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن اهم المعلومات التي تتعلق بحياتها الشخصية ، والتي أثار خبر انتحارها ضجة اعلامية داخل الشوارع الأردنية والتي لا زالت الأسباب غامضة حتى وقتنا الحالي ، وينتظر المواطنين اعلام الحكومة باعلان عن الأسباب التي ادت الى وفاتها ، وياتي ذلك الخبر منتشراً منذ ساعات الصباح الأولى ، تابعوا معنا .

من هي ميرنا عصفور – ويكيبيديا

توفيت الدكتورة ميرنا عصفور، طبيبة التخدير الأردنية من أصل وجنسية، صباح الخميس 15 آب 2022، بعد أن ألقت بنفسها من فوق مبنى مستشفى الجامعة الأردنية “من الطابق التاسع على وجه الخصوص”، مما تسبب في حدوث ضجة كبيرة للغاية. ضجة في العالم العربي، وتحديداً داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

السيرة الذاتية للدكتورة ميرنا عصفور

فيما يلي السيرة الذاتية للطبيبة الأردنية ميرنا عصفور

الاسم الكامل ميرنا عصفور.

سنة الميلاد 1985 م.

مكان الميلاد عمان / الأردن.

مكان الإقامة المملكة الأردنية الهاشمية.

العمر 37 سنة.

الجنسية أردني.

المهنة طبيب تخدير في مستشفى الجامعة الأردنية.

الدين والمعتقد الإسلام.

تاريخ الوفاة 25 أغسطس 2022.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

سبب الوفاة انتحار من مستشفى الجامعة الأردنية.

تفاصيل انتحار طبيب أردني في مستشفى الجامعة الأردنية

تم العثور، صباح الخميس 25 آب 2022، على جثة الطبيبة الأردنية ميرنا عصفور.

سبب انتحار الدكتورة ميرنا عصفور

من خلال البحث في ما دفع الطبيبة الأردنية ميرنا عصفور للانتحار تبين أن سبب انتحارها هو تعسف الإدارة والعمل لساعات طويلة براتب منخفض وعدم قدرتها على الحصول على حقوقها. طبيبة، بحسب ما ذكرت زميلتها فرح الشاورى، قالت في نص

كم عمر ميرنا عصفور

كانت الطبيبة الانتحارية ميرنا عصفور تبلغ من العمر حوالي 37 عامًا، ولدت عام 1984 م في إربد بالمملكة الأردنية الهاشمية. لعائلتها وزملائها في العمل.

الطبيبة ميرنا عصفور السيرة الذاتية ، حيث بدأ الشعب الأردني بنبأ أثار الضجة داخل الشارع الأردني بعد الإعلان وفاة الطبيبة ميرنا عصفور بشكل رسمي ، وكانت الردود متباينة حول معرفة الحقيقة وهي شابة مقيمة في مستشفى الجامعة الأردنية في عمان .