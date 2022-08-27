الطرابلسي يكشف لـ”العرب اليوم الإخبارية” تفاصيل منحة اليابان إلَّى تونس

المتحدث الرسمي لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية

وافقت اليابان على منح تونس تمويلاً بقيمة 100 مليون دولار كجزء من مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية

من جائحة كورونا فِيْ تونس بمناسبة مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية الأفريقية.

أعلن المتحدث الرسمي باسم مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية، محمد الطرابلسي، أن وزير الخارجية الياباني، هِيْاشي يوشيما، أعلن أن حكومة بلاده وافقت على منح تونس 100 مليون دولار كتمويل للتخفِيْف من آثار كورونا.

وقال الطرابلسي فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم نيوز” إن تونس واليابان وقعتا أيضا اتفاقيتي شراكة تتمثلان فِيْ تعزيز التعاون الفني والمالي بين الطرفِيْن من خلال تقديم المساعدة الفنية وإجراء الدراسات والاستثمارات النوعية وتمويل المشاريع التنموية. وبرامج إصلاح الحكومة التونسية فِيْ مختلف المجالات.

وأكد مشاركة عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، إضافة إلَّى عدد من المنظمات المعَنّْية بالاقتصاد والتنمية فِيْ إفريقيا فِيْ هذه القمة، الذي تستضيفه تونس اليوم وغدا.

وشدد الطرابلسي على أن تونس تعول على هذه الندوة الدولية لتكون قادرة على إعادة دخول رادار المستثمرين والفاعلين الأجانب على المستوى المالي الدولي.

تسلمت وزارة الصحة سيارة تبريد كهربائية رباعية الدفع لنقل اللقاحات والأدوية من شركة يابانية لتصنيع السيارات، بحسب بيان صادر عَنّْ وزارة الصحة.

وحضر مراسم التسليم فِيْ مقر وزارة الصحة وزير الصحة علي مرَابِطْ ورئيس ومدير عام شركة تويوتا اليابانية ايشيرو كاشيتاني والوفد المرافق له.

ووعدت الحكومة اليابانية بتوفِيْر 24 سيارة من هذا النوع لدعم جهُود وزارة الصحة فِيْ حملات التطعيم، معربة عَنّْ استعدادها لزيادة تعزيز التعاون مع تونس فِيْ المجال الصحي.

فِيْ فبراير 2022، حصلت تونس على الموافقة على استضافة مؤتمر TICAD 8، الذي سيعقد يومي 27 و 28 أغسطس، بمشاركة حوالي 5000 مشارك من اليابان والقارة الأفريقية.

يمثل مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية “تيكاد 8″، الذي سيعقد فِيْ العاصمة التونسية، فرصة استثمارية ودبلوماسية مهمة لتونس بعد تدهُور الوضع الاقتصادي فِيْ البلاد نتيجة العقد الماضي.