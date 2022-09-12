من أفضل الطرق لمعرفة تناسب الخامة مع اللون المستخدم هي،نظرًا لوجود الكثير من الطرق التي يمكن عن طريقها تحديد ما إذا كان هناك توافق بين المادة أو اللون المستخدم وبالاضافة الى ذلك فانه من المعروف ايضا أن هناك ألوانًا غير مناسبة لمواد محددة والعكس كذلك ولهذا السبب فانه من المهم معرفة الطريقة التي يمكن عبرها تحديد توافق الألوان مع المواد التي يتم استخدامها والمواد والخامات مواد مستخرجة من المناجم.

ما المقصود بالمواد

الخامات هي من المواد التي يتم استخلاصها من المناجم، حيث يتم استخراج هذه المواد منها، فهي خام بالكامل وغير مستخدمة، على العكس من ذلك، فهي صالحة للاستخدام والاستفادة منها في هذا الوقت. يجوز استخلاص المواد الخام من الطبيعة سواء كانت من الأشجار أو المعادن. أو الموارد الأولية كالحديد والنفط، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المواد الخام تتم معالجتها جزئياً أي أنها ليست كاملة التجهيز ولكنها في هذه الحالة جاهزة للاستخدام.

من أفضل الطرق لمعرفة مدى ملاءمة المادة مع اللون المستخدم

هناك طرق عديدة لتحديد ما إذا كانت المادة الخام تتطابق مع الألوان المستخدمة أم لا، بحيث يكون هناك العديد من المواد التي لا تتناسب مع العديد من الألوان، ويمكن التعرف على نسبة المادة مع اللون المستخدم من خلال ما يلي

الجواب الخبرة.

تنسيق الألوان والمواد

من المعروف أن الألوان هي من سمات أجسام البياض أو السواد أو الاحمرار، حيث أن غالبية المواد الموجودة على سطح الكرة الأرضية لها لون يميزها، خاصة في الملابس. بعض خامات الملابس لا تتناسب مع بعض الألوان، ولكن هناك بعض هذه المواد التي تناسب هذه الألوان، لذلك يتم اكتشاف الألوان المناسبة للمادة من خلال استخدام طريقة التجربة التي تعد من أهمها وأفضلها طرق للمساعدة في اكتشاف درجة ملاءمة الألوان مع المواد.

من أفضل الطرق لمعرفة تناسب الخامة مع اللون المستخدم هي ويوجد الكثير من الطرق المختلفة للعمل على تحديد ان كانت الخامات تناسق مع اللون المستخدم ام لا يستخدم وبالتالي يوجد الكثير من المواد لا تناسق من الالوان والطريقة التي تناسب الخامة مع الالوان في الاستخدام هي الخبرة.