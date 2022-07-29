الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت البرازق بالسمسم فِيْ البيت الهش و المقرمش يذوب بالفم بطريقة السورية

الطريقة الأصلية لتحضير كوكيز البرازيق. يعد المطبخ السوري الشامي من أقدم الأكلات العربية التي يوجد فِيْها عدد كبير من الوصفات المميزة والحَلْويات. من أفضل أنواع البسكويت التي أصبحت من أهم الوجبات الخفِيْفة التي تقدم فِيْ المناسبات والأعياد والموجودة بشكل دائم فِيْ الأفران هِيْ كعكة البرازق المحضرة بالسمسم، قوام البسكويت هش للغاية من الداخل، مقرمش ويذوب فِيْ الفم بمجرد تناوله.
مكونات كعكة برازق
يوجد العديد من أنواع البسكويت ومنها البسكويت السادة والمحشو، لكن البسكويت من أشهر المقبلات التي يفضل الجميع تناولها مع كوب من الشاي على الإفطار أو بين الوجبات، فهِيْ ذات قيمة غذائية كبيرة لأنها تضيف السمسم المكونات لسهُولة تحضيره وهِيْ
- 2 كوب دقيق.
- كوب زبدة طرية.
- بياض البيضة
- كوب سكر
- 2 كوب سمسم.
- كوب فستق مطحون.
- 2 ملاعق كبيرة زيت.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- يرش الملح.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- نصف كوب شربات.
طريقة تحضير ملفات تعريف الارتباط من برازق
تبحث الأمهات دائمًا عن وصفات لذيذة ومغذية لتقديمها للأطفال وأفراد الأسرة على الإفطار أو العشاء، ومن بين أحَلْى أنواع البسكويت الموجودة فِيْ المخابز العديد من كعكات البرازيق، وهِيْ نوع من البسكويت الشامي، يتم إعدادها بطريقة خاصة، وتضاف المكسرات على جانب واحد من البسكويت وعلى الجانب الآخر السمسم المحمص وهذا يزيد من قيمتها الغذائية، والطريقة الأصلية لتحضير كوكيز برازق هِيْ
- أولاً، نأخذ الدقيق وننخله حتى يسهل خلطه مع المكونات ويصبح قوام البسكويت ناعمًا.
ثم نضع البسكويت فِيْ طبق عميق ونضيف البيكنج بودر والملح ونخلطهم.
- ثم نضع الزبدة فِيْ طبق عميق ونخفقها بالخلاط الكهربائي حتى تصبح كريمية.
يضاف السكر ويخفق حتى يتجانس ويذوب السكر فِيْ المكونات.
- ثم نضيف بياض البيض والزيت ونخفقهم مع الزبدة حتى يختفِيْ البيض مع المكونات.
- نضع المكونات الجافة من الطحين والملح على سطح الرخام ونصنع ثقبًا فِيْ المنتصف، ثم نسكب مزيج البيض والزبدة وبياض البيض.
- ثم تخلط المكونات جيداً باليد حتى تصبح العجينة متجانسة وناعمة مع مراعاة أن العجين لا يلتصق باليد.
- تُغطّى بعجينة البرازق وتترك لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ذلك نضع بذور السمسم فِيْ مقلاة على النار ونقلبها حتى تحمص وتتحول إلى اللون البني الذهبي، ثم نسكب السوربيه فوق بذور السمسم مع التحريك باستمرار.
- ثم نحضر العجينة ونقسمها إلى كرات متساوية الحجم.
- نغمس جانبًا من كعكة البرازق الإسفنجية فِيْ الفستق، والجانب الآخر فِيْ السمسم، مع الضغط براحة اليد تصبح متماسكة وتصبح الكعكة الإسفنجية دائرية بشكل ناعم.
- ثم نكدس قطع البرزاق على صينية الخبز بعد أن نوزع بعض الزيت أو الزبدة على الصينية.
- ضعي الصينية فِيْ الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يكتسب لون ذهبي.
- يمكن تشغيل الشواية لمدة دقيقتين لمزيد من القرمشة.
- نخرج الصينية من الفرن ونترك كوكيز برازق يبرد تماما، ثم نقدم الطعام بصحة جيدة وفرح.