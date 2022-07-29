الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت البرازق بالسمسم فِيْ البيت الهش و المقرمش يذوب بالفم بطريقة السورية

الطريقة الأصلية لتحضير كوكيز البرازيق. يعد المطبخ السوري الشامي من أقدم الأكلات العربية التي يوجد فِيْها عدد كبير من الوصفات المميزة والحَلْويات. من أفضل أنواع البسكويت التي أصبحت من أهم الوجبات الخفِيْفة التي تقدم فِيْ المناسبات والأعياد والموجودة بشكل دائم فِيْ الأفران هِيْ كعكة البرازق المحضرة بالسمسم، قوام البسكويت هش للغاية من الداخل، مقرمش ويذوب فِيْ الفم بمجرد تناوله.

مكونات كعكة برازق

يوجد العديد من أنواع البسكويت ومنها البسكويت السادة والمحشو، لكن البسكويت من أشهر المقبلات التي يفضل الجميع تناولها مع كوب من الشاي على الإفطار أو بين الوجبات، فهِيْ ذات قيمة غذائية كبيرة لأنها تضيف السمسم المكونات لسهُولة تحضيره وهِيْ

2 كوب دقيق.

كوب زبدة طرية.

بياض البيضة

كوب سكر

2 كوب سمسم.

كوب فستق مطحون.

2 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

يرش الملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب شربات.

طريقة تحضير ملفات تعريف الارتباط من برازق

تبحث الأمهات دائمًا عن وصفات لذيذة ومغذية لتقديمها للأطفال وأفراد الأسرة على الإفطار أو العشاء، ومن بين أحَلْى أنواع البسكويت الموجودة فِيْ المخابز العديد من كعكات البرازيق، وهِيْ نوع من البسكويت الشامي، يتم إعدادها بطريقة خاصة، وتضاف المكسرات على جانب واحد من البسكويت وعلى الجانب الآخر السمسم المحمص وهذا يزيد من قيمتها الغذائية، والطريقة الأصلية لتحضير كوكيز برازق هِيْ