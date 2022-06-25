الطريقة الصحيحة لتنظيف الغلاية الكهربائي من الجير والرواسب من الداخل والخارج بكل سهُولة بدون مجهُود

الطريقة الصحيحة لتنظيف الغلاية الكهربائية من التسريبات والترسبات الكلسية، أصبحت الغلاية الكهربائية من أهم الأجهزة الكهربائية التي يجب أن تتواجد فِيْ كل منزل وتستخدم بشكل يومي لغلي الماء لصنع الشاي وتسخين المياه للطبخ. مع الاستخدام المتكرر لأشكال الترسبات الكلسية داخل الغلاية وتراكَمْ التسريبات التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير طعم الماء وعدم تصفِيْة المياه، لذلك تبحث الأمهات والنساء دائمًا عن الطريقة الصحيحة لتنظيفه من الداخل والخارج أيضًا، لأنه كذلك مكشوفة من الخارج مع تراكَمْ الشحوم والأوساخ وسنقدم لك الطرق الصحيحة لتنظيف غلاية الماء أو الغلاية الكهربائية من الجير والرواسب من الداخل والخارج.

مكونات لتنظيف الغلاية الكهربائية من الداخل من الجير والرواسب

تعتبر الأجهزة من الأشياء الحساسة التي يجب مراعاتها عند تنظيفها واستخدامها حتى لا تتلف، لذلك أردنا توفِيْر الطريقة الصحيحة لتنظيفها، ومكونات التنظيف من الداخل هِيْ

نصف لتر ماء.

ربع كوب خل أبيض.

شرائح ليمون.

كيفِيْة تنظيف الغلاية الكهربائية من الداخل من الجير والرواسب.

نحضر الغلاية أو الغلاية ونضع الماء ثم نضيف الخل الأبيض.

ثم نضع شرائح الليمون ونغلق الكاتيل ثم نضيء الكاتيل.

نترك الغلاية حتى يغلي الماء وتنفصل الغلاية، ونترك خليط التنظيف فِيْ الغلاية لمدة 20 دقيقة.

ثم نسكب الخليط ونأتي بقطعة قماش مبللة ونفرك الغلاية بالداخل، ستلاحظ أن الرواسب والجير يمكن إزالتهما بسهُولة.

اغسل المحول الحفاز جيدًا بالماء بداخله وأكثر من مرة حتى لا يتبقى أي رواسب.

نجفف الكاتيل من الماء بالخارج.

ثم نملأ الغلاية بالماء ونشغلها حتى يغلي الماء للتأكد من عدم وجود رائحة لخليط التنظيف فِيْ الغلاية.

نسكب هذا الماء ونغسل القط بالماء مرة أخرى.

وبالتالي، ستكون الكاتيل نظيفة تمامًا وخالية من الرواسب أو الجير.

تنظيف الغلاية الكهربائية من الخارج

تتعرض الغلاية الكهربائية أو الغلاية الكهربائية أيضًا إلى الأوساخ من الخارج، ومكونات تنظيفها هِيْ

ربع كوب خل أبيض.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة من رماد الصودا.

قطعة من القماش

طريقة تنظيف الغلاية الكهربائية من الخارج

أصبحت الغلاية الكهربائية شيئًا مهمًا فِيْ جميع المنازل، وتستخدمها الأمهات وربات البيوت يوميًا لتسخين المياه سواء للمشروبات الساخنة أو لتحضير الطعام، فهِيْ تخرج فِيْ دقائق دون جهد، والطريقة هِيْ