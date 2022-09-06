الطريقه التي تنتقل بها الحراره في الفراغ ، يثير الاهتمام لدى العديد من الطلاب في المراحل التعليمية المتقدمة حول التسائلات الي تتعلق بالحرارة وإنتقالها داخل الهواء أو الفراغ ، ونظزرأ الى أن الكرة الأرضية تحتوي على العديد من الأشكال المتنوعة لانتاج الطاقة والحرارة ، مثل طاقة الرياح، والطاقة الحركية، والطاقة الحرارية، وهي أهم أنواع الطاقة وأكثرها شيوعًا على سطح الكرة الأرضية ، وبالتالي سنوضح لكم الطريقه التي تنتقل بها الحراره في الفراغ ، تابعوا معنا .

ما هي درجة الحرارة

درجة الحرارة هي مقياس للحرارة والبرودة يتم التعبير عنها بواسطة مقاييس عشوائية متعددة اعتمادًا على الاتجاه الذي ستتدفق فيه الطاقة الحرارية تلقائيًا – أي من جسم أكثر سخونة إلى جسم آخر أقل – وهناك ثلاثة مقاييس لدرجة الحرارة في الاستخدام اليومي العام، وهذه المقاييس تتمثل في النقاط التالية

مقياس درجة الحرارة فهرنهايت، ودرجات فهرنهايت يستخدم في الولايات المتحدة، وعدد قليل من البلدان الأخرى الناطقة باللغة الإنجليزية.

مقياس درجة الحرارة المئوية، بالدرجات المئوية يستخدم في جميع البلدان التي اعتمدت النظام المتري للقياس، ويستخدم أيضًا على نطاق واسع في العلوم.

مقياس كلفن “K” المعيار الدولي لدرجة الحرارة العلمية.

طريقة انتقال الحرارة في الفراغ

يعتبر نقل الحرارة إحدى آليات نقل الطاقة، وتحديداً “الإنتروبيا” من مكان إلى آخر، وتتم هذه الآلية عادةً من خلال الحمل الحراري أو الإشعاع الحراري أو التوصيل الحراري، حيث يتضمن هذا التوصيل نقل الطاقة والنتروبيا بين الجزيئات المجاورة، وهذه العملية بطيئة نسبيًا، حيث أنها تخص جميع الأجسام، لأن هذه الآلية تعتمد بشكل كبير على الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من السطح الساخن باتجاه السطح الآخر بدرجة حرارة أقل من خلال عملية الامتصاص، ويظهر البحث أن انتقال الحرارة يحدث في فراغ من خلال

الإشعاع الحراري.

طرق توليد الحرارة

تتمثل أهم طرق توليد الحرارة فيما يلي

التفاعلات الكيميائية مثل الاحتراق.

التفاعلات النووية مثل الاندماج النووي مع نجم الشمس.

الإشعاع الكهرومغناطيسي مثل المواقد الكهرومغناطيسية.

الحركة كاحتكاك لأجزاء الماكينة.

خصائص الحرارة

أهم خصائص الحرارة هي كما يلي

الحرارة موصلة حراريا.

الحرارة لها خاصية تسمى المقاومة الحرارية.

الانتشار الحراري.

حرارة نوعية.

الطريقه التي تنتقل بها الحراره في الفراغ ، تعتبر الحرارة من الأمور ذات الاهمية والتي يتم التعبير عن الدرجة الخاصة بها وقياسها بإستخدام العديد من المقايس ومنها مقياس درجة الحرارة فهرنهايت و مقياس درجة الحرارة المئوية و مقياس كلفن “K” المعيار الدولي لدرجة الحرارة العلمية ، كما اوضحنا الخصائص التي تتعلق بالحرارة .