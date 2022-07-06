الطريق الدائري يودع الميكروباص فِيْ مصر.. أهلا بالأتوبيس الترددي

بدأت وزارة النقل المصرية تنفِيْذ مشروع الحافلات الترددية على الطريق الدائري تمهِيْدا لإلغاء الميكروباص.

يعتبر الطريق الدائري من أهم الطرق التي يعتمد عليها المصريون فِيْ تنقلاتهم بالعاصمة، حيث يحيط الطريق بالقاهرة الكبرى بشكل دائري، ويرتبط بمحاور متعددة داخل القاهرة أو خارجها، حيث تربط الطرق القاهرة بها. محافظات أخرى.

أما الميكروباص فهُو أكثر وسائل المواصلات انتشارًا فِيْ جميع أنحاء مصر، حيث أن السيارة التي تتسع لـ 14 راكبًا موجودة فِيْ جميع أحياء القاهرة تقريبًا، ومعظمها مملوك ويديرها الأهالي.

إلا أن الحكومة المصرية تعتقد أن وجود الميكروباص على الطريق الدائري (الذي تصل سرعته إلَّى 90 كَمْ / ساعة) يزيد من معدلات الحوادث ويهدد حياة المواطنين.

تردد الحافلة .. بديل مريح للجميع

لذلك، شاركت الحكومة المصرية فِيْ مشروع الحافلات الترددية، والذي سيكاد يحتكر نقل الأشخاص على الطريق الدائري بطريقة آمنة وفِيْ نفس الوقت يخفف الضغط على الطريق.

نشرت الحكومة المصرية، عبر وزارة النقل، مجموعة صور لأول محطة من تردد الباص الجديد، والتي تم تنفِيْذها وهِيْ محطة السلام.

بدأت وزارة النقل المصرية تنفِيْذ 10 محطات كَمْرحلة أولى من محطات حافلات التردد السريع، وتم الانتهاء من المخططات المعمارية والإنشائية، متضمنة محطات السويس، وأشير، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، والتقاطع. من الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وبعد تنفِيْذ المخطط سيتكون الطريق الدائري من 6 حارات للسيارات الخاصة ومسار مخصص لحافلات BRT بإجمالي 7 حارات فِيْ كل اتجاه.

حافلات BRT هِيْ الأطول فِيْ العالم

الحافلة المكوكية على الطريق الدائري هِيْ بديل للحافلات الصغيرة، كجزء من خطة الحكومة المصرية لاستخدام نظام نقل حديث وذكي.

وستكون مسارات هذه الحافلات الأطول فِيْ العالم بطول 106 كيلومترات.

سعر تذكرة الحافلة

لم تنته الحكومة المصرية بعد من تحديد سعر تذكرة الحافلة، ولا تزال الدراسات جارية.

ولكن سيتم الإعلان عَنّْه مع اقتراب التشغيل الفعلي للمشروع، بحيث تكون أسعار التذاكر مناسبة للطبقة الوسطى.

BRT. محطات الحافلات

تم تحديد تواتر مسارات الحافلات على الطريق الدائري وكذلك عدد المحطات التي تزيد عَنّْ 50 محطة منها محطات المشير طنطاوي وكايرو فِيْستيفال سيتي وأكاديمية الشرطة وطريق السويس وعدلي منصور. وتوقف Asher.

وكذلك غرب الرشاح، محطة تروللي، مؤسسة الزكاة، مصر للطيران، الطالبية، الكنيسة، المنيب، البحر الأعظم، محطة الزهراء، العزبة، محطة الحضارة، محطة شارع الجزائر وتقاطع الطريق السريع والهضبة الوسطى وكارفور المعادي ونادي الصيد ومحطة البارون ومحور الشهِيْد ومحطة مدخل التجمع.

تفاصيل حافلة BRT

وستعمل الحافلة الترددية بالكهرباء وتوفر حالة من الأمان والسرعة والراحة للجمهُور، وبسرعة قصوى تصل إلَّى 70 كيلومترًا فِيْ الساعة، وبنسبة 60٪ منتجة محليًا.

تعمل حافلات BRT لمسافة تصل إلَّى 350 كَمْ بشحنة واحدة، ويمكن أن تعمل 8 ساعات فِيْ اليوم وبها 49 مقعدًا.

جدول مواعيد حافلة BRT

وبحسب بيانات وزارة النقل، فإن حافلات التردد ستكون متاحة وتشغيلها أمام الركاب نهاية العام الجاري 2022 لتكون بديلاً للميكروباص على الطريق الدائري.