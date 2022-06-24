الطعام المناسب بعد إستئصال المرارة

الغذاء المناسب بعد استئصال المرارة – المرارة عبارة عن عضو مجوف، يقع في منخفض ضحل تحت الفص الأيمن من الكبد، ولونه رمادي مزرق، يشبه شكل الكمثرى، وتخزين الصفراء هو وظيفتها الرئيسية، في الصفراء يستخدم في هضم الدهون من الطعام.

اتباع نظام غذائي مناسب بعد استئصال المرارة أو استئصالها. لكن أولاً، دعنا نظهر أسباب مشاكل المرارة وما هو المختلف بعد إزالتها.

الأشياء التي يمكن أن تسبب مشاكل في المرارة

الإستروجين – حبوب منع الحمل، الحمل، العلاج بالهرمونات البديلة مستويات عالية من الأنسولين – نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة والأطعمة السريعة والسكر. الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

عندما تتم إزالة المرارة، فإنهم يزيلون الكيس الذي يخزن الصفراء مما يسبب نقصًا في هذه الصفراء.

وعندما لا يكون لديك مرارة، لن يكون لديك القدرة على تركيز العصير لأن العصير يساعد على إذابة الدهون للمساعدة في استخلاص بعض العناصر الغذائية من الدهون.

أعراض انخفاض الصفراء

نقص فيتامين أ (العيون والجيوب الأنفية والجهاز المناعي)

نقص فيتامين د (عظم)

نقص فيتامين هـ (القلب والشعر)

نقص فيتامين ك

انخفاض الآثار الجانبية لأوميغا 3 لإزالة المرارة

تهيج المعدة

ارتجاع المريء (GERD)

إسهال

الم البطن

غازات

سوء امتصاص الدهون مما يؤدي إلى حدوث تسرب في الشرج

إمساك

حصوات الكبد

ماذا ستأكل

طعام دهني معتدل. طعام بروتيني معتدل. أطعمة منخفضة الكربوهيدرات. الكثير من الخضار وخاصة المر. خل حمض التفاح. الخضار المخمرة / البروبيوتيك، أي المخللات. تجنب الإفراط في تناول الطعام.

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الغذاء المناسب بعد استئصال المرارة