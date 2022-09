الطفلة السعودية فلولة تقتحم العالمية بمساعدة من فِيْولا ديفِيْس

تردد اسم الفتاة السعودية ريتان أشرف حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن استخدمت الممثلة الأمريكية الفائزة بجائزة الأوسكار فِيْولا ديفِيْس مقطع فِيْديو للفتاة الشهِيْرة بعَنّْوان “فالولا”. للتعبير عَنّْ حماسها وسعادتها للسفر إلَّى البرازيل للترويج لفِيْلمها The Woman King.

فولا تجتاح العالم

ونشرت الممثلة والمنتجة السينمائية الأمريكية فِيْولا ديفِيْس مقطع فِيْديو من فِيْلم “فالولا” الذي انتشر على نطاق واسع فِيْ الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شوهدت سعيدة للغاية وهِيْ ترقص بفرح بمناسبة عودتها إلَّى الصفوف. بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب تداعيات فِيْروس كورونا.

يبدو أن ديفِيْس أراد أن ينقل شعوره بالسعادة للسفر إلَّى البرازيل، وهِيْ دولة لم يسافر إليها من قبل، ولهذا السبب استخدم مقطع الفِيْديو الشهِيْر “Folula”، والذي أدى اسم الأخير من أجله إلَّى محادثات مستخدمي “الوسيط الاجتماعي”، مشابه. إلَّى “الفنانة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار فِيْولا ديفِيْس تغرد فِيْديو لفتاة سعودية، فالولا”.

وأرفقت فِيْولا الفِيْديو بتغريدة قالت فِيْها “هذا أنا وأنا فِيْ المطار للسفر إلَّى البرازيل”، وهاشتاغ باسم فِيْلم “المرأة الملك” الذي سيعرض فِيْ دور العرض البرازيلية. يوم 22 سبتمبر.

ومن التعليقات جاء أيضا “عالم بقاياه”، “أصبحت رفاته عالمية، حفظ الله هذه الفتاة”. تستخدم النجمة الشهِيْرة فِيْولا ديفِيْس الصبي فلة للترويج لفِيْلمها الجديد.

أول امرأة سمراء تفوز بجائزة إيمي

والجدير بالذكر أن فِيْولا ديفِيْس فازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة فِيْ فِيْلم Ma Rainey’s Black Bottom فِيْ عام 2022، وفِيْ عام 2011 عَنّْ فِيْلم The Help.

ديفِيْس هِيْ أيضًا أول امرأة سمراء فِيْ التاريخ تفوز بجائزة إيمي لأفضل ممثلة عَنّْ فِيْلم How to Get Away with Murder.