الطفلة بسنت الملقبة بـ”فراشة التيك توك” تحرج ريهام سعيد بشأن الباروكة

تعرضت النجمة الإعلامية المصرية ريهام سعيد لموقف محرج على الهُواء أثناء تقديمها للفتاة بسنت، المعروفة بـ “تيك توك باترفلاي”، فِيْ الحلقات القليلة الأولى من برنامجها الجديد.

ونكت الإعلامية ريهام سعيد، مازحة، خلال برنامج “صبايا الشمس”، للفتاة الصغيرة بسنت، قائلة “أنا متزوجة وألبس الخاتم والأبيض للعشانك”.

سأل الفتى بسنت ريهام سعيد هل تضعين باروكة على شعرك أم لا ردت ريهام “لا، إنها ليست باروكة”.

وعلقت الفتاة أيضا “أعَنّْي إذا شفت شعرك فلن تصوت أو تحتاج”. وقالت وهِيْ تشد شعرها، “ليس باروكة شعر مستعار.

وأضافت ريهام سعيد “شعري طويل لأني شربت الحليب، وشعري أحلى من شعرك”.

بداية سيئة

تعرضت ريهام لانتقادات شديدة بعد نشرها البرومو الخاص بالحلقة الأولى من برنامجها “صبايا الشمس” الذي يعود إلَّى الشاشة، ابتداء من يوم السبت 10 سبتمبر.

فِيْ الحلقة الأولى من برنامجه، ستقدم ريهام الفتاة بسنت، والمعروفة باسم “تيك توك باترفلاي”، لكن العديد من النقاد اعتقدوا أن الإعلام المصري سيركز على قضايا مهمة فِيْ الجزء الجديد من برنامجه.

وظهر بسنت فِيْ “برومو” أثناء قيامه بعمل مكياج لريهام، الذي سأله عَنّْ رأيه فِيْ الأغاني وصوت الفنان محمد رمضان، ليجيبه “كثير من الناس صوتهم أفضل من صوته”.

كتب أحد المعلقين، “بداية فاشلة مع هذه الفتاة، أتمنى أن تعود إلَّى مواضيع قوية وهادفة مثل الوقت، وليس الفنانين والمواضيع التافهة”.

وأضافت متابعة أخرى “كَيْفَ تتوقع مني أن أعود إليك يارهام ستغضب جمهُورك”.

وعلقت إحدى الفتيات أيضًا، “هذه الفتاة وطريقتها لا تحبني، وليس لديها هدف، وأنا لا أحب أطفالي، لذا فهم ينظرون إلَّى الصغار”.

يتطلع المعجبون الآخرون إلَّى نجاح الجزء الجديد من العرض.

من ناحية أخرى، أبدى آخرون حماسة لمتابعة الحلقة الأولى من البرنامج، أملاً فِيْ نجاح الجزء الجديد “قالت المتابعة، إن شاء الله، كل التوفِيْق.

وأضاف آخر “إن شاء الله من نجاح إلَّى نجاح .. الله معك”. أنتظرك فِيْ حلقاتك الشائكة. وفقهم الله فِيْ حل المشاكل حتى نراهم. أقسم بالله منذ اليوم الذي فاتني فِيْه الإعلام، ومن أحس أن العالم بدأ يشعر بالكثير من القتل، ولا أحد يسلب حق المظلوم، أنا بانتظار مساعدتكَمْ، مساعدة المظلوم ❤️ ❤️❤️❤️.

اشتهرت الفتاة بسنت بتقديمها فِيْديوهات قصيرة عبر “تيك توك” تجاوزت آلاف النسخ، وظهرت فِيْها مع عمها، ولفتت انتباه المتابعين بفصاحتها، رغم صغر سنها.