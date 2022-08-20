الطفلة حوراء لم تستسلم للإعاقة وأكملت حياتها بلا ذراعين

رغم ولادتها بدون ذراعين، إلا أن الطفلة حوراء البخيت لم تستسلم للإعاقة وواصلت حياتها بلا ذراعين، وتعيش حياتها بشكل طبيعي، وتمارس كل هواياتها مستخدمة أصابع قدمها بدلاً من يديها، ومرونة كبيرة.

فيديو | في #عندالفتاة “حورة” لم تستسلم للإعاقة وواصلت حياتها بدون سلاح# program_120#الإخبارية pic.twitter.com/46ApvBGmyy

– Alekhbariya.net (Alekhbariya_net) 19 أغسطس 2022

التغلب على الإعاقة

حوراء تبلغ من العمر 7 سنوات وتعيش في بلدة الرميلة شرق الأحساء، حيث تمكنت من التغلب على إعاقتها الصعبة التي تكافح معها يومًا بعد يوم بإرادة حازمة.

وقالت حوراء في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية” إنها عندما تكبر ستشتري كل أدوات الرسم لترسم من حولها، كما أنها تأمل أن تصبح طبيبة أسنان عندما تكبر. هي تكبر.

تفعل كل شيء

تستخدم حوراء أصابع قدميها للقيام بكل شيء من الأكل والشرب، والكتابة، وتنظيف أسنانها بالفرشاة، إلى جانب وضع مستحضرات التجميل التي تحبها.

من جانبه، قال والد حوراء إن ولادته بدون ذراعين كانت بمثابة صدمة للأسرة في البداية، لكن مع العيش معًا، جعل نفسه محبوبًا للجميع، وجزءًا كبيرًا منهم.