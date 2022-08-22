الطفل منذر مهران محمد رمضان لطيف.. وبتمنى أكون مثله لما أكبر

أعرب الفتى المصري منذر مهران عَنّْ سعادته بتكريم المركز المصري الكاثوليكي للسينما لدوره فِيْ مسلسل “جزيرة غم” الذي عُرض فِيْ ماراثون رمضان 2022.

وقال الفتى مهران خلال لقائه بـ “العرب اليوم” إن شخصية “سمير” التي لعبها خلال مسلسل “جزيرة غم” استمتعت بالتمثيل وأنه سعيد بالدور، وأنه تدرب كثيراً. فِيْ مشهد “أنا جميلة” وساعدته والدته فِيْ حفظه.

وتحدث منذر عَنّْ علاقته بالفنان محمد رمضان، قائلا “هُو ولطيف يتعاملان بلطف معي وسأذهب معه إلَّى حفلاته مرة أخرى، وأشعر به عَنّْدما أكبر لكوني ممثل ذكي”.

كرم المركز الكاثوليكي أبطال مسلسل “جزيرة غم” بحضور النجوم طارق لطفِيْ ومحمود البزاوي ومحمد جمعة وآية زيد ونانسي علم الدين وهبة عبد الغني وإسلام حافظ والمخرج حسين المنباوي. .

دارت أحداث المسلسل قبل 100 عام فِيْ إحدى مدن البحر الأحمر، وفِيْ تلك الجزيرة تم الكشف عَنّْها وكَيْفَ أثر الوافدون على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلَّى الجشع والنفوس البشرية المريضة وتحديدا بين الإخوة. مما يحول هذا الأمن الذي يجتاح البلدة إلَّى فوضى عارمة. .

“جزيرة غم” تأليف عبد الرحيم كَمْال وإخراج حسين المنباوي وبطولة طارق لطفِيْ ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين ورياض الخولي ووفاء عامر ومحمد جمعة ومحمود البزاوي. هبة عبد الغني، وهاجر الشرنوبي، وميار الغيطي، وعايدة فهمي، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الحميد، وأحمد النجار، وأحمد ماجد وغيرهم من الفنانين، وظهُور ضيف للفنان عبد العزيز مخيون.