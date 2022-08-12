“الطقس المتطرف”.. مصطلحات المناخ تكتسح “Google Trends”

كشفت Google Trends عَنّْ عمليات بحث لا مثيل لها فِيْ الولايات المتحدة وأوروبا عَنّْ “موجة الحر” والظروف الجوية القاسية.

ارتفعت عمليات البحث عَنّْ مصطلح “موجة الحر” كل صيف على مدار السنوات الخمس الماضية، باستثناء عام 2022، عَنّْدما كان التركيز على جائحة COVID-19.

أدت درجات الحرارة الشديدة فِيْ جميع أنحاء الولايات المتحدة إلَّى موجات جفاف “غير مسبوقة” فِيْ أجزاء من البلاد وصفتها مجلة فوربس، وانعكست فِيْ بيانات اتجاهات Google التي أظهرت أن عمليات البحث عَنّْ “الجفاف” بلغت ذروتها مرتين فِيْ السنوات الخمس الماضية. ، فِيْ يونيو 2022 ويوليو 2022.

بلغ الاهتمام البحثي على مستوى الولايات المتحدة بمصطلح “الفِيْضانات” لعام 2022 ذروته أيضًا فِيْ الأسبوعين الماضيين، حيث شهدت أربع مناطق منفصلة على الأقل من البلاد فِيْضانات غير مسبوقة فِيْ الألفِيْة.

على الرغم من الاهتمام المتزايد بالبحث عَنّْ أحداث الطقس المتطرفة هذه، إلا أن عمليات البحث عَنّْ “تغير المناخ” فِيْ الولايات المتحدة ظلت ثابتة إلَّى حد كبير باستثناء الارتفاع الحاد فِيْ يوم الأرض فِيْ عام 2022، على الأرجح نتيجة لتغيير مؤقت فِيْ شعار Google للاحتفال بـ مناسبات. (Google Doodle) نشر ذلك اليوم.

خسائر العالم من الطقس

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي فِيْ 29 أبريل 2022، أن دراسة جديدة أجريت على 135 دولة أظهرت أن العالم سيخسر 4٪ من الناتج الاقتصادي العالمي السنوي (الذي يصل إلَّى 94 تريليون دولار فِيْ عام 2022) بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ، إلَّى تقدير الخسائر السنوية الناجمة عَنّْ تغير المناخ. حوالي 3.76 تريليون دولار.

قدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فِيْ تقرير نُشر فِيْ 31 أغسطس 2022، أن تغير المناخ على مدار الخمسين عامًا الماضية أودى بحياة 115 شخصًا وتسبب فِيْ خسائر قدرها 202 مليون دولار يوميًا.

تسببت الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مصدرتين لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري فِيْ العالم، فِيْ خسائر اقتصادية عالمية تجاوزت 1.8 تريليون دولار من عام 1990 إلَّى عام 2014، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها كلية دارتموث فِيْ مارس 2022 تربط الانبعاثات من الدول الفردية بالضرر الاقتصادي. تغير المناخ فِيْ البلاد.

وتوقع أن البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى ستواجه خسائر فِيْ الناتج المحلي الإجمالي، وستصبح بلدان جنوب آسيا الأكثر ضعفاً.

وتوقع المنتدى الاقتصادي خفض التصنيفات الائتمانية لأكثر من 60 دولة بحلول عام 2030 بسبب الاحتباس الحراري، داعيا إلَّى الحاجة إلَّى دعم دولي فِيْ العديد من المجالات، واصفا ذلك بأنه “حيوي لتخفِيْف الآثار”.

تعرضت بنغلاديش والهند وباكستان وسريلانكا لحرائق الغابات والفِيْضانات والعواصف الكبرى ونقص المياه، مما يعَنّْي أن جنوب آسيا معرضة للخطر بنسبة 10-18٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مثيلتها فِيْ أمريكا الشمالية وعشرة أضعاف أقل. المنطقة المتضررة (أوروبا).

وفقًا لدراسة المنتدى الاقتصادي العالمي، تواجه آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء أيضًا خسائر كبيرة.

تواجه بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ مستويات تعرض مماثلة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن بشكل رئيسي من العواصف والفِيْضانات بدلاً من موجات الحرارة والجفاف.