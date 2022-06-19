الطقس غدًا وفي 72 ساعة.. و4 نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

كتب : منة خالد

نرصد خريطة الطقس غدا الإثنين الموافق 18 يونيو، والظواهر الجوية المتوقعة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الجمهورية، وفقا لآخر بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أنه خلال فصل الصيف الحالي، من المنتظر أن يبدأ فلكيا يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة حتى يوم الخميس. الموافق 22 سبتمبر 2022. ويعتبر فصل الصيف أكثر فصول العام استقرار في الأحوال الجوية ، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضا نسبة الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

الطقس في مصر

وأشار خبراء الهيئة إلى أنه أحيانا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا والتي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف. وتشير التوقعات الفصلية لدى الهيئة أن يكون متوسط درجات الحرارة في صيف هذا العام أعلى من المعدلات الطبيعة بقيم تتراوح من (2:1) درجة مئوية ويكون قريب الشبة بصيف العام الماضي.

خريطة الطقس غدا وخلال 3 أيام

نرصد خريطة الطقس غدا وخلال 72 ساعة ضمن خدماتنا اليومية التي تهم قطاع كبير من المواطنين ..

الطقس غدا الإثنين 20 يونيو 2022

شبورة مائية خفيفة صباحا من 3:7 على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية ومدن القناة. وحدوث نشاط رياح أحيانا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس الثلاثاء 21 يونيو والأربعاء 22 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس الخميس 23 يونيو 2022

حدوث نشاط نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الطقس الجمعة 24 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء. السبت 25 يونيو 2022 نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال فصل الصيف

– عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرا وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم.

– ارتداء غطاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس.

– عدم التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية.

– الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم . متابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.