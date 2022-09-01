للنساء الأرامل والمطلقات والغير متزوجات متاح عند الطلب دعم سكني الشُروطْ والرَابِطْ

للنساء الأرامل والمطلقات والغير متزوجات متاح عند الطلب دعم سكني الشُروطْ والرَابِطْن قامت وزراة الإسكان بفتح باب التسجيل أمام للنساء الأرامل والمطلقات والغير متزوجات ، لإستفادة من الدعم السكني وفق شروط، كما وستخصص وزارة الإسكان تخصيص 280 ألف منتج سكني فِيْ مناطق مختلفة من المملكة العربية السَعُودِيْة للاسر المحتاجة.

الشُروطْ الواجب توافرها فِيْ الدعم السكني للمطلقات

يشترط على المطلقة عدم امتلاك مسكن خاص بها.

كَمْا يشترط فِيْ المطلقة أن يكون لها أحد الأبناء السعوديين.

يشترط ألا تكون المطلقة قد سبق لها الاستفادة من دعم السكن.

يشترط فِيْ المطلقة أن تكون مقيمة إقامة دائمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يشترط أن لا تملك المطلقة أموالاً ذات قيمة كبيرة أو مالاً.

الشُروطْ الواجب توافرها فِيْ دعم السكن للأرامل

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين فقط ويقيمون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

ليس لديه منزل يعيش فِيْه.

أنت مطالب بعدم امتلاك أي أصول سكنية.

من أهم الشُروطْ أن يسجل المتقدمون أولاً للحصول على الدعم.

المستندات والأوراق والمستندات اللازمة للحصول على الدعم السكني

من أهم المستندات المطلوبة عند التقديم بيان يوضح دخل مقدم الطلب من صاحب العمل المعتمد. تقديم السجل المدني للأسرة. فِيْ حال كانت المتقدمة امرأة أو يتيمًا، يلزم إحضار المستندات الخاصة بالإعالة.

كيفِيْة التسجيل للحصول على دعم الإسكان

أدخل إلى رَابِطْ موقع سكني.

يجب على المستفِيْد الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

تأكد من كتابة رقم المعرف بشكل صحيح

أكَمْل البيانات الشخصية المطلوبة.

انقر فوق تأكيد المعلومات.

كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على مساعدة سكنية

الدخول فِيْرَابِطْ الموقع الرسمي

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول

اكتب رقم التعريف.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك، انقر فوق الاستعلام برقم المعرف.

من الضروري كتابة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح

انقر فوق استعلام.

يمكن تقديم الطلب دعم سكني للاستفادة من برنامج الدعم السكني الخاص للنساء الأرامل والمطلقات والغير متزوجات، وذلك من خلال الدخول الى وزارة الإسكان ومن ثم القيام بإختيار خيار الحصول على مساعدة سكنية.