الطوافة مهنة اختص بها أبناء مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن

تعتبر مهنة الطواف ذات أهمية خاصة للحجاج، حيث تخصص أهل مكة في الطواف لمئات السنين حتى يومنا هذا.

# اصنع منازل | مهنة “المطوّف” إرث يتوارثها جيل إلى جيل. # سلام_آمين # قناة_السعودية pic.twitter.com/IQAAAbaq45

– قناة سعودية (saudiatv) 3 يوليو 2022

مهنة الإرث

وأكد زهير إبراهيم، خلال لقائه مع القناة السعودية، أنه تعلم هذه التجارة ورثها عن والده، مؤكدا أن مهمة الطواف موروثة من الآباء والأجداد ويتم اختبارها من قبل الأبناء في الريف.

وأضاف اعتاد جدي محمود محمد حسين أن يشارك مع إخوته في خدمة الحجاج الذين كان عددهم ضئيلاً، وتطورت علاقة قوية بين جدي والحجاج الذين عرفوه قبل وصوله، وكان يهاجر سنوياً إلى مختلف البلدان.للفترة التي أقام فيها العلاقات.

وأشار إلى أن محافظة جدة بها هيئة تسمى لجنة التحقيق، وكان هناك وكيل يمثل الطواف حتى يتم التواصل بينه وبين الحجاج.

شروط الطوافة

والجدير بالذكر أن من يعمل في هذا المجال يجب أن يكون معتادًا على العمل بمكة المكرمة، وأن يكون على دراية كاملة بطرق وشعاب مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأن يكون دائمًا قريبًا من ضيوف البيت الحرام. الله، وملم بلغة الحاج، وطقوس الحج، وعملية الإدراك، وعملية الإرشاد والتوجيه.

يعمل الطواف تحت مظلة وزارة الحج والعمرة ووفقا لتعليماتها، ويدرك حاجة الحاج من الجنسية التي يخدمها، ومعرفة نوع الطعام والشراب، وكيفية خدمة الحاج والمريض. سرعة مساعدتهم، والمحافظة على أملاك الحجاج، واستقبال الحجاج، والإيواء، والطعام، والطواف.