الطيور تستخدم الجلد والخياشيم للتنفس ، تعتبر الطيور من الكائنات الفقارية حيث تحتوي على هيكل عظمي وفقري وتتقسم الطيور في علم الاحياء الى العديد من الأنواع فمنها معقوفه المنقار منها غير معقوفة المنقار، ويتم تقسيمها بناء على نوع الطعام الذي تاكله، هذا وتستخدم الطيور الجلد للتنفس وذلك لانها ترتفع في السماء ارتفاعات عاليه فيزداد الضغط الجوي ويقل الاكسجين فتحتاج الطيور الى كميه كبيره من الاكسجين، فتتم عمليه التنفس عن طريق الجلد والخياشيم.

كيف تتنفس الطيور

تختلف الطيور في جهاز التنفسي عن باقي الكائنات الحيه حيث يحتوي جهازها التنفسي على الحويصلات الهوائية، يقوم من خلالها الطير بالتنفس واخذ الاكسجين عبر جلده وتحويله الى الحويصلات الهوائية في الرئتين حيث عندما يقوم الطائر بالطير في الهواء لمسافات عالية فانه يستخدم خياشيمه وجلده في التنفس، ولحفظ وتوازن انفاسه فقد جعل الله له ميزة عن غيره من الحيوانات اذ يتنفس عبر خياشيمه كالأسماك.

الجهاز التنفسي للطيور

تتم عمليه التنفس في الطيور من خلال المنقار عبر فتحه اعلى المنقار، يتم من خلالها اخذ النفس واخراجه وارسال الهواء عبر القصبة الهوائية الى الحويصلات الهوائية الموجودة في رئة العصفور، ويحدث الزفير من خلال رجوع الهواء الى الحويصلات الهوائية واخراجه عبر القصبة الهوائية من فتحة المنقار.

الطيور تستخدم الجلد والخياشيم للتنفس

تتنفس الطيور عن طريق الجلد والخياشيم ، حيث تتميز الطيور بهذه الميزة لان نفسها يكون صعبًا وخاصًه عندما تحلق في الهواء، فميزها الله تعالى بالتنفس عن طريق الجلد والخياشيم لتستطيع مقاومة الضغط الجوي وقلة الاكسجين في الارتفاعات العالية.

تعتبر الطيور من الكائنات الحلية الفقارية التي يتكون جسمها من فقرات ويغطي جسمها الريش، وميزها الله بطريقة عجيبة في التنفس عن طريق الجلد والخياشيم.