الظفرة الإماراتي يحسم تعاقده مع لاعب وسط الباطن

تمكنت إدارة نادي الظفرة الإماراتي من حسم العقد مع اللاعب الهولندي محمد الريحي نجم الفريق الكروي الأول لنادي الباطن السعودي.

الظفرة يوقع مع محمد الريحي

وينضم الهولندي محمد الريحي إلى فريق الظفرة الأول لكرة القدم من الإمارات خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي الباطن السعودي قد تعاقد مع محمد الريحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل عام 2022 الماضي، من صفوف سبارتا روتردام.

يشار إلى أن الفريق الكروي الأول لنادي الباطن أنهى الموسم الماضي في دوري المحترفين السعودي، حيث احتل المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

فيما أنهى فريق الظفرة الأول لكرة القدم الموسم الماضي في دوري أدنوك للمحترفين، حيث احتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.