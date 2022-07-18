الظفرة الإماراتي يعلن تعاقده مع نجم الباطن السعودي

أعلن نادي الظفرة الإماراتي، اليوم الاثنين، تعاقده مع الهولندي محمد الريحي، لترسيخ صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي رسمياً.

تعاقد نادي الظفرة الإماراتي مع محمد الريحي، من صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الباطن السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث كشف نادي الظفرة الإماراتي عن تعاقده مع الهولندي محمد الريحي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

بدأ الفريق الكروي الأول لنادي الظفرة الإماراتي المعسكر التدريبي الداخلي في 15 يوليو.

وسيسافر فريق كرة القدم الأول لنادي الظفرة الإماراتي إلى معسكره الخارجي في الأول من أغسطس المقبل، وينتهي في الخامس عشر من الشهر نفسه.