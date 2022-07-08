الظفرة الإماراتي يوافق على انتقال حارسه إلى صفوف خورفكان

وافق مجلس إدارة نادي الظفرة الإماراتي على نقل حارس المرمى من فريقه الأول لكرة القدم إلى صفوف خورفكان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة الاتحاد الرياضية، أن مجلس إدارة نادي خورفكان الإماراتي حصل على الموافقة المبدئية من نادي الظفرة الإماراتي، ليشمل حارسه.

وافقت إدارة نادي الظفرة الإماراتي على نقل حارس مرمى فريقها الأول خالد السناني إلى صفوف خورفكان خلال الموسم المقبل.

أنهى فريق الظفرة الأول لكرة القدم الموسم الماضي من بطولة الدوري الإماراتي، حيث احتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، فيما جاء فريق خورفكان في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.