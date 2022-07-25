الظهور الأول لـ طارق حامد في تدريبات اتحاد جدة.. فيديو

انضم طارق حامد لاعب وسط الزمالك السابق واتحاد جدة الحالي إلى معسكر العميد اليوم الاثنين.

أعلن نادي اتحاد جدة رسميا عن التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكد نادي اتحاد جدة أن طارق حامد وقع عقدا لمدة موسمين حتى 2024، في انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وظهر طارق حامد في مقطع فيديو أثناء انضمامه إلى معسكر اتحاد جدة، الذي يقام حاليًا في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد.

ويقيم نادي اتحاد جدة معسكرا في النمسا يستمر حتى 13 أغسطس، ويلعب الفريق 4 مباريات ودية تجريبية على هامش المعسكر.

سيلعب اتحاد جدة 4 مباريات ودية ضد فيورنتينا الإيطالي في 31 يوليو.

سيواجه اتحاد جدة ريد بول سالزبورغ في 7 أغسطس، بينما سيلعب في 12 أغسطس المباراة الودية الثالثة ضد الوحدة الإماراتي.

اتحاد جدة يختتم مبارياته الودية في جدة يوم 19 أغسطس.

وقال طارق حامد في مقطع فيديو، حساب عبد العزيز الرسمي على موقع اتحاد جدة على موقع “تويتر” “يشرفني أن أنضم إلى نادي الاتحاد”.

وأضاف “أنا لاعب محظوظ، لقد جئت من أكبر نادٍ في إفريقيا، الزمالك المصري، مع أكبر الجماهير وأكثرهم ولاءً، إلى أكبر نادٍ في آسيا”.

يشار إلى أن طارق حامد انضم إلى صفوف فريق الزمالك الأول لكرة القدم عام 2014، من سموحة، وخاض 284 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وسجل 8 أهداف أخرى.