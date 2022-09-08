[الظهور] نتائج السادس الابتدائي 2022 دهوك “رابط الاستعلام” ،يتسائل عدد كبير من الطلبة في العراق بشكل متزايد عن موعد الإعلان الرسمي للنتائج في محافظة دهوك وذلك كما أعلنته وزارة التربية والتعليم مؤخراً عن إعلان النتائج في الايام المقبلة وتباين المواعيد بين المحافظات بشكل متتالي ،كما وتوضخ الوزارة عن ألية دخول الطالب والحصول على النتيجة وكشف الدرجات.

وزارة التربية والتعليم العراقية المرحلة الابتدائية 2022

ظهرت نتائج المرحَلْة الابتدائية المرحَلْة الأولى لجميع الطلاب فِيْ جميع المحافظات قبل 3 أشهر، وكانت هناك معدلات رسوب وإنجاز عالية، وسمح وزارة التربية والتعليم العراقية بدخول الطلاب الحاصلين على أقل من أو يساوي 3 دروس فِيْ الثانية. جولة الامتحانات التي تم إجراؤها بسرعة وسلاسة وانتهت من بداية الشهر الحالي.

وبدأت النتائج تظهر بسرعة لم يتوقعها أحد خلال يومين من بداية الشهر، وظهرت تقريبا جميع محافظات العراق، باستثناء عدد قليل من المحافظات.

نتائج دهوك الابتدائية السادسة 2022

محافظة دهُوك هِيْ إحدى المحافظات التي تمت الموافقة على النتائج بالفعل، لكن النتائج ظهرت فقط فِيْ المدارس، ولم يبق منها سوى عدد قليل. يتم الإعلان عن النتائج بصيغة pdf فِيْ غضون ساعات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فِيْ أرشيف القرص الذي نُشرت فِيْه نتائج البصرة والرصافة والكرخ وبغداد وغيرها.

كَمْا تمت الموافقة عليه قبل ساعات، والنسخ الإلكترونية التي يتم نشرها للطلاب لاستلامها، يتم تحضيرها بسهُولة ويسر، وسنعرف معكَمْ أيها الطلاب الأعزاء كيفِيْة الوصول إليها بسهُولة وبساطة عبر الإنترنت.

رابط لنتائج الانتخابات التمهيدية الوزارية السادسة 2022

نتبع المسار معك للوصول إلى نتيجتك دون أي صعوبة، حيث نزودك برَابِطْ مديرية التربية والتعليم فِيْ دهُوك على موقع وزارة التربية والتعليم دون الحاجة إلى البحث عنه، وهُو كالتالي:

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

اكتب دهُوك فِيْ البحث.

ثم انقر فوق ارتباط محرك الأقراص.

ابحث عن ملف المدرسة pdf.

ثم يبحث عن نتائج الطالب حسب رقم الاختبار.

نتائج المرحلة الابتدائية السادسة من خلال نتائجنا

وفِيْ حالة عدم قدرتك على التعامل مع موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، فقط اذهب إلى صفحة النتائج الخاصة بنا للدور الثاني من الصف السادس الابتدائي، وهذه هِيْ:

انتقل إلى موقع النتائج بالذهاب إلى results.mlazemna.com.

ثم تذهب إلى النتائج أدناه، وتختار نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022.

انقر فوق الزر إظهار فِيْ محافظة دهُوك.

ابحث عن المدرسة فِيْ الصندوق، وداخل المدرسة ابحث عن اسم الطالب.

[الظهور] نتائج السادس الابتدائي 2022 دهوك “رابط الاستعلام” كما أوضحت الوزارة بدور الأسرة وأولياء الأمور بالوقوف بجانب أبنائهم في هذه الفترات لتقليل التوتر والقلق كذلك ضرورة دقة البيانات المدخلة للطالب وتعيين اسم المدرسة والمحافظة التي ينتمي إليها.