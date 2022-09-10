“الظهُور الأول يساوي هدف”.. تاليسكا يقود النصر للفوز أمام ضمك

تغلب الفريق الكروي الأول لنادي النصر على ضيفه ضمك بهدفِيْن مقابل هدف، فِيْ اليوم الثالث من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلَّى 6 نقاط فِيْ المركز الخامس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما جمد رصيد داماك عَنّْد 6 نقاط فِيْ المركز السادس.

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وفِيْ الدقيقة 37، جاء سامي الناجي من الجهة اليسرى، وراوغ مدافع دامك بشكل رائع على خط المرمى، ووضع الكرة تحت أقدام مصطفى زغبة حارس دامك.

وسجل تاليسكا الهدف الثاني للعلمي فِيْ الدقيقة 60 برأسية قوية على يمين الحارس بعد تلقي عرضية مثالية من الظهِيْر المتميز كونان.

وفِيْ الدقيقة 83 نجح برونو دوارتي فِيْ تسجيل هدف دامك الوحيد فِيْ المباراة بتسديدة قوية فِيْ الجهة اليمنى من الحارس أوسبينا.

بدأ النصر الموسم الرياضي الحالي بنمط متقلب. حيث تغلبوا على الوحدة (1-0) فِيْ الجولة الأولى من دوري المحترفِيْن السعودي روشان، قبل أن يخسروا أمام التعاون فِيْ الأسبوع الثاني.

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