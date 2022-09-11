الظهِيْر الطائر.. أرقام “خرافِيْة” لنجم النصر أمام ضمك

قدم الإيفواري جيسلان كونان، الظهِيْر الأيسر لنادي النصر، أداء مبهرًا خلال مباراة فريقه ضد داماك، فِيْ اليوم الثالث من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

تغلب الفريق الكروي الأول لنادي النصر على ضيفه ضمك بهدفِيْن مقابل هدف واحد، فِيْ مباريات اليوم الثالث من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

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وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلَّى 6 نقاط فِيْ المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما جمد رصيد داماك عَنّْد 6 نقاط فِيْ المركز الخامس.

– المظهر المميز والأرقام “الخيالية”

نجح كونان فِيْ صناعة كلا هدفِيْ نادي النصر خلال المباراة، الأول الذي استقبله الجناح الدولي سامي الناجي، والثاني سجله تاليسكا من عرضية مثالية.

لمس اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا الكرة 72 مرة، وسجل معدل تمرير 92٪، وخلق كونان 4 فرص فِيْ المباراة، وتمكن أيضًا من كسب 10 تدخلات من 11، مقابل تقييم 8.6.

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