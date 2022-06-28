العاصمة الإدارية الجديدة.. حلم مصري صديق للبيئة

تعد العاصمة الإدارية الجديدة من أبرز المشروعات القومية في تاريخ مصر، حيث تم تصميمها للعمل بالتكنولوجيا الذكية وتم بناؤها على أرض عذراء بعيدًا عن ضوضاء وازدحام القاهرة.

تهدف مصر من خلال مشروعها الضخم إلى الخروج من الوادي حفاظا على الثروات الطبيعية الحالية، وتوسيع الرقعة المأهولة على حساب المناطق الصحراوية غير المأهولة.

تحقق العاصمة الإدارية الجديدة حلم تقليل الكثافة السكانية، وتحديداً في القاهرة العاصمة التاريخية، وتساعد على زيادة نصيب المواطن من الأراضي والخدمات والمساحات المفتوحة.

لم يتم اختيار موقع العاصمة الإدارية بشكل عشوائي. بل جاء نتيجة دراسات واختيار واعي لأهمية الموقع من حيث قربه من مناطق التطوير الجديدة الواعدة.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 170 ألف فدان بأنها “نموذج يحتذى به للحفاظ على الموارد البيئية”.

المدينة التي ستستوعب حوالي 6 ملايين شخص عند اكتمالها، ليست كيانًا اقتصاديًا فحسب، بل هي أيضًا كيان تنموي يسعى إلى التنمية المستدامة التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وخاصة المياه والطاقة، وفقًا لدراسة علمية في مصر ( حكومي) جامعة عين شمس.

أشارت الدراسة التي أعدها الدكتور خالد إسماعيل إلى أن العاصمة الإدارية تعمل على تقليل أي نوع من الملوثات، مما يجعل العاصمة الإدارية نموذجًا لباقي المدن الذكية التي يتم بناؤها في مصر.

وبحسب بيانات حكومية فإن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية والتي تغطي مساحة 40 ألف فدان تحتوي على 6 أحياء سكنية وأهم المشاريع الجارية فيها الحي المالي والتجاري الذي يقام على مساحة تبلغ 170 فدانًا، ويتكون من 19 برجًا إداريًا وسكنيًا وفندقيًا بالإضافة إلى البرج الأيقوني.

كما تشمل المرحلة الأولى مدارس ومطاعم ومستشفى وكذلك النهر الأخضر الذي يقع على مساحة 779 فدانًا، وينقسم إلى مساحات خضراء وبحيرات وملاعب ومسارات دراجات ومجمعات مطاعم ومناطق ترفيهية. والمشاريع الاستثمارية المستقبلية.

كما تشمل المرحلة الأولى الحي الحكومي الذي يقع على مساحة حوالي 150 فدانًا، ويتكون من مبنى مجلس الوزراء. كما يضم القضاء 34 مبنى تمثل الوزارات المختلفة مع القطاعات التابعة لها، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.

كما يضم 10 مجمعات، يمثل كل منها عددًا من الوزارات، مصممة على الطابع الإسلامي وأخرى على الطابع المصري الفرعوني، بالإضافة إلى الصفة السيادية لوزارتي العدل والخارجية ومجلس الوزراء. وفي الشوارع الواقعة بين المباني، تم استخدام حجر البازلت.

كما تشمل المرحلة الأولى الحي السكني الثالث الذي يقام على مساحة 1016 فدانًا ويتضمن تنفيذ 697 عمارة سكنية و 328 فيلا و 157 تاون هاوس و 73 عمارة سكنية مختلطة. مبنى سكني مختلط.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الفيديو الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بزعم أن تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة اقتصر على 25٪ فقط.

وتابع المركز، مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الذي نفت هذه الأنباء، مؤكدا أنه ليس صحيحا أن تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يقتصر على 25٪ فقط، وأن الفيديو المتداول ليس له علاقة به. الواقع مؤكدا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات القومية. التي تأسست وفق أحدث التقنيات العالمية، بهدف إنشاء مدينة متكاملة إداريًا واقتصاديًا وسكنيًا وخدميًا، بما في ذلك جميع الخدمات.

وأوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من أكثر من 70٪ من مرحلتها الأولى التي تغطي مساحة حوالي 40 ألف فدان. وتشمل المرحلة 10 أحياء سكنية، تم تنفيذها بنسبة تتراوح بين 70٪ إلى 90٪، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العملاقة التي توشك على الانتهاء. ولعل أبرزها الحي الحكومي الذي تجاوزت معدلات تنفيذه 98٪ وحي المال والأعمال.