“العالمية القابضة” تستحوذ على 50% من “كاليون انرجي” التركية

أعلنت شركة الإمارات الدولية القابضة، اليوم، أنها استحوذت على حصة 50٪ فِيْ شركة Kalyon Enerji التركية.

مقابل 1.8 مليار درهم

وأبرمت الصفقة بمبلغ 1.8 مليار درهم، وأبرمتها “إنترناشونال هُولدينجز” من خلال شركتها الفرعية “إنترناشيونال إنرجي هُولدنجز”.

و “العالمية القابضة” هِيْ إحدى الشركات الاستثمارية القابضة العملاقة فِيْ الشرق الأوسط.

كاليون للطاقة هِيْ شركة رائدة فِيْ سوق الطاقة النظيفة فِيْ تركيا.

شركة Kalyon Energy مملوكة للمجموعة التركية العملاقة Kalyon Holding التي تعمل فِيْ مجالات البناء والطاقة والطيران.

من خلال هذه الصفقة، ستستحوذ International Energy Holdings، وهِيْ شركة تابعة للشركة القابضة العالمية، على حصة 50 ٪ فِيْ Kalyon Enerji، مما سيضيف إلَّى آفاق النمو العالمي للمجموعة مع تطوير قدرتها على تداول الطاقة.

ثاني أكبر عملية استحواذ للشركة

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفِيْذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية “يعد هذا ثاني أكبر استحواذ للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية فِيْ قطاع الطاقة المتجددة حتى الآن. من خلال هذه الصفقة، تعمل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية على تسريع نموها فِيْ قطاع الطاقة المتجددة من خلال الشراكة مع كاليون إنيرجي، ويشكل هذا الاستحواذ إضافة مهمة إلَّى محفظة الطاقة المتجددة لدينا، والتي سنواصل نموها عبر الأسواق المختلفة “.

وتضمنت الصفقة البالغة قيمتها 1.8 مليار درهم مشروع محطة للطاقة الكهروضوئية بطاقة مركبة 1،347،734 ميغاواط / 1،000 ميغاواط فِيْ منطقة كارابينار فِيْ قونية.

يقع أيضًا فِيْ أنقرة مشروع طاقة الرياح 1GW الذي طورته YEKA، ومشروع الطاقة الشمسية 100MW فِيْ Niğde، ومشروع الطاقة الشمسية 50MW فِيْ غازي عَنّْتاب، وغيرها من المشاريع المتجددة فِيْ مدن مختلفة من تركيا.

الأهمية الإقليمية

أكد كَمْال كاليون، رئيس مجلس إدارة شركة كاليون القابضة، أن هذا التعاون الاستراتيجي له أهمية كبيرة ليس فقط للبلدين، ولكن أيضًا على المستوى الإقليمي.

وأشار كاليون إلَّى أن “الخطوات التي اتخذناها فِيْ قطاع الطاقة والاستثمارات جذبت نسبة عالية من اهتمام المستثمرين الأجانب حتى الآن”.

وأضاف “لا شك أن هذا التعاون الاستراتيجي له أهمية تاريخية من حيث تحقيق كل من المشاريع المحتملة فِيْ تركيا والأسواق الجديدة ومناطق الأعمال فِيْ المناطق الجغرافِيْة التي نخطط لدخولها إلَّى العالم، وموقعَنّْا الجغرافِيْ سيجعل مساهمة كبيرة فِيْ هذا. لقد التزمنا دائمًا بإثراء حياة الإنسان من خلال المساهمة فِيْ التنمية الاجتماعية دون فقدان الوعي البيئي. نظرًا لأن تغير المناخ هُو التحدي الرئيسي فِيْ عصرنا، يجب علينا تسريع جهُودنا لتحويل كوكبنا إلَّى كوكب مستدام الاقتصاد الأخضر.”

تم بناء محطة كاليون كارابينار للطاقة الشمسية على مساحة تقارب 20 مليون متر مربع فِيْ منطقة كارابينار فِيْ قونية. بدأ تركيب وتشغيل 3.5 مليون لوحة فِيْ أغسطس 2022 ومن المقرر أن تكتمل فِيْ عام 2023. عَنّْد اكتمال المشروع، سيبدأ فِيْ إنتاج طاقة تعادل احتياجات مدينة يبلغ عدد سكانها 50000 نسمة لمدة أسبوع واحد. ساعة واحدة فقط. بمعَنّْى آخر، ستلبي هذه المنشأة وحدها الاحتياجات السنوية من الطاقة الكهربائية لما يقرب من مليوني شخص. بالإضافة إلَّى ذلك، سيتم منع مليوني طن من النفايات الأحفورية وانبعاثات الكربون.

يأتي الاستحواذ كجزء من استراتيجية الاستثمار طويل الأجل للشركة القابضة العالمية فِيْ قطاع الطاقة النظيفة، ويأتي بعد أربعة أشهر من استثمارها البالغ 7.3 مليار درهم فِيْ مجموعة Adani الهندية – Green Energy، حيث تواصل الشركة نمو استثماراتها فِيْ مجال الطاقة النظيفة وتقديم خدمات مستدامة النمو فِيْ قطاع الطاقة.