العالم على أعتاب أزمة جديدة.. “الليثيوم” يثير الرعب فِيْ سوق السيارات

منذ بداية عام 2022، ارتفعت أسعار الليثيوم بشكل مطرد، مما تسبب فِيْ قلق قطاع السيارات، حيث يستخدم المعدن فِيْ صناعة البطاريات.

سجل سعر الليثيوم رقما قياسيا جديدا يوم الجمعة، بعد أن بلغ سعر الطن فِيْ الصين 500.5 ألف يوان (71315 دولارا)، وفقا لبلومبرج.

السعر الحالي لمعدن الليثيوم أعلى بحوالي 3 مرات مما كان عليه قبل عام، مما يؤثر بشكل كبير على قطاع السيارات وتكاليف التصنيع.

ومن المتوقع أن تكتسب الدول المنتجة لليثيوم أهمية كبيرة فِيْ السنوات القادمة، مثل الدول النفطية، مع ارتفاع الطلب العالمي عليها، كَمْكون رئيسي فِيْ صناعة البطاريات.

أهمية الليثيوم

يأتي ذلك فِيْ وقت يتزايد فِيْه دعم المستهلك للسيارات التي تعتمد على مصادر طاقة جديدة، فِيْ ظل تحول عالمي بعيدًا عَنّْ الوقود الأحفوري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

يؤدي الطلب المتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة إلَّى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون، ووفقًا لمحللي Forbes، أفاد محللو Research and Markets أن سوق بطاريات الليثيوم أيون ستصل إيراداتها إلَّى 165.8 مليار دولار بحلول عام 2030، فِيْ مجمع. معدل النمو السنوي 15.3٪.

رفعت جمعية سيارات الركاب الصينية توقعاتها لمبيعات السيارات الكهربائية إلَّى 6 ملايين سيارة خلال عام 2022، أي ما يقرب من ضعف إجمالي مبيعاتها خلال عام 2022. ومن المتوقع أيضًا أن يتضاعف استخدام البطاريات فِيْ الصين هذا العام.

أكبر منتج

قالت شركة Soc Komica و Minera de Chile (SQM)، ثاني أكبر منتج لليثيوم فِيْ العالم، إنها تتوقع أن تستمر فِيْ رؤية نقص حاد فِيْ الليثيوم فِيْ السوق فِيْ السنوات القادمة.

الليثيوم معروف بأنه معدن ناعم ولونه فضي ويوجد فِيْ الطبيعة فِيْ المركبات بسبب تفاعله العالي. وبدأ استخدامه على نطاق واسع فِيْ كل ما يعتمد على الكهرباء، وأبرزها السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

يستخدم الليثيوم فِيْ العديد من المجالات أبرزها البطاريات والزجاج والسيراميك مع استخدامات أخرى مثل وقود الصواريخ والليزر.

تشيلي فِيْ الصدارة

تشيلي هِيْ الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات من الليثيوم، حيث بلغت 9.2 مليون طن متري فِيْ عام 2022، تليها أستراليا بـ 4.7 مليون طن متري سنويًا.

فِيْ المرتبة الثالثة جاءت الأرجنتين بإجمالي 1.9 مليون طن متري، وجاءت الصين فِيْ المركز الرابع بـ 1.5 مليون طن متري، والمركز الخامس للولايات المتحدة بنحو 750 ألف طن متري، وفِيْ المركز السادس جاءت زيمبابوي بـ 220 ألف طن. طن متري.

من حيث الإنتاج، احتلت أستراليا المرتبة الأولى فِيْ عام 2022، حيث أنتجت 40 ألف طن متري.

يتم تعريف الاحتياطيات المعدنية على أنها تلك المعادن التي كان من الممكن استخراجها أو إنتاجها فِيْ وقت التقييم.

وفقًا لموقع “STATISTA”، يقدر حجم سوق الليثيوم بـ 280 طنًا متريًا فِيْ جميع أنحاء العالم فِيْ عام 2022، ومن المتوقع أن تكون شركات CATL و LG Chem و Tesla أكبر منتجي خلايا بطاريات الليثيوم بناءً على الطاقة الإنتاجية فِيْ عام 2028.