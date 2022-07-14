العالم يترقب.. هل تعيد كندا الحياة لألمانيا عبر توربين الغاز الروسي

وسط تصعيد العقوبات الغربية على موسكو وأزمة الطاقة المتفاقمة بسبب الغطرسة الأوروبية، تتراجع كندا عَنّْ التوربينات الغازية الروسية.

قررت كندا فِيْ الأيام القليلة الماضية السماح بتوربين تم إصلاحه فِيْ منشأة سيمنز فِيْ الأراضي الكندية إلَّى ألمانيا، ثم عادت إلَّى نظام تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 1.

دفاع رئيس الوزراء الكندي

من جهته دافع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عَنّْ قرار حكومته إعادة توربين غاز روسي كان قيد الصيانة فِيْ كندا رغم العقوبات المفروضة على موسكو.

ونقلت وسائل إعلام كندية عَنّْ ترودو قوله فِيْ مؤتمر صحفِيْ اليوم الخميس، إنه قرار صعب لكنه ضروري، مشيرة إلَّى أن بلاده عليها دعم ألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين، فِيْ ظل اختناقات الطاقة الوشيكة.

وقال ترودو “نرى كَيْفَ تحاول روسيا استخدام الطاقة كسلاح لتقسيم الحلفاء”، مضيفًا أن بلاده اتخذت القرار من أجل ضمان أن تظل الحكومات والشعوب “حازمة وسخية فِيْ دعمها لأوكرانيا”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد انتقد القرار فِيْ وقت سابق وقال إن التسليم المقرر لتوربينات نورد ستريم 1 يرسل إشارة خاطئة إلَّى موسكو.

خفضت شركة الطاقة الروسية الحكومية غازبروم شحناتها من الغاز الطبيعي إلَّى ألمانيا عبر نورد ستريم 1 بشكل كبير فِيْ يونيو الماضي، وبررت ذلك بتأخير شركة سيمنز للطاقة الألمانية فِيْ إعادة التوربينات من كندا بعد صيانتها.

رفضت كندا فِيْ البداية إعادة التوربينات مباشرة إلَّى روسيا بسبب العقوبات، وقررت لاحقًا تسليمها إلَّى ألمانيا بدلاً من روسيا.

تجدر الإشارة إلَّى أن ضخ الغاز الروسي إلَّى ألمانيا عبر نورد ستريم 1 قد توقف اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي بسبب أعمال الصيانة، وهناك مخاوف كبيرة من أن روسيا لن تعيد فتح صنبور الغاز بعد أعمال الصيانة، والتي عادة ما تستغرق ما يصل إلَّى عشرة أيام (أي حتى 21 يوليو)، بحسب نورد ستريم، الذي قال إنه لن يتم إمداد ألمانيا بالغاز خلال هذه الأيام العشرة.

ألمانيا خانقة .. وتبدأ فِيْ سحب الغاز من الخزانات

بدأت ألمانيا سحب الغاز الطبيعي من الاحتياطيات التي تحتفظ بها لفصل الشتاء، فِيْ ظل تراجع التدفقات من روسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، عَنّْ وكالة الشبكة الفِيْدرالية الألمانية قولها إن عمليات سحب الغاز من الخزانات تجاوزت عمليات الضخ فِيْها، حيث بلغت نسبة ملء الخزانات 64.5٪.

يشير هذا إلَّى أن وضع الإمداد فِيْ البلاد قد ساء منذ أن خفضت روسيا تدفقات الغاز عبر نورد ستريم 1 بنسبة 60٪ الشهر الماضي.

وتسعى ألمانيا للوصول إلَّى 90٪ من تعبئة الخزانات بحلول نوفمبر المقبل، لضمان قدرتها على تلبية المطالب خلال الأشهر المقبلة.

ورفعت البلاد مستوى مخاطر الغاز إلَّى ثاني أعلى مستوى، مرحلة “التأهب”، فِيْ يونيو الماضي، بعد انخفاض حاد فِيْ الإمدادات الروسية، وألمحت إلَّى إمكانية فرض إجراءات طارئة فِيْ حال حدوث مزيد من التخفِيْضات.

حذرت ألمانيا من أن خط نورد ستريم، حيث تجري عمليات الصيانة حاليًا، قد لا يعود إلَّى التشغيل الكامل بعد انتهاء الصيانة فِيْ وقت لاحق من شهر يوليو. كَمْا تم تخفِيْض إمدادات الغاز الروسية عبر أوكرانيا لأسابيع.

دفع تقليص إمدادات الغاز من روسيا شركة الطاقة الألمانية Uniper، أكبر مستورد للغاز الروسي، إلَّى إعلان أنه ليس لديها خيار آخر سوى سحب الكَمْيات من التخزين للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

قال الرئيس التنفِيْذي للشركة، كلاوس ديتر موباخ، يوم الجمعة الماضي، “لم يعد بإمكاننا التخزين الآن، وهُو ما نود القيام به ومطلوب بموجب التشريع، لكن الشركة تركز على الوفاء بعقود الغاز التي أبرمناها مع عملائنا. . ”

أعلنت الحكومة الألمانية، أمس، أنها لا تزال تبحث عَنّْ حل سريع لحزمة إنقاذ شركة يونيبر المتعثرة، فِيْ الوقت نفسه، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم إنه لا يمكنه تقديم إطار زمني محدد لذلك.

وتعليقا على أن شركة الطاقة Uniper تمتلك حصصًا فِيْ محطات توليد الطاقة بالفحم والغاز فِيْ روسيا، قال المتحدث “هذا ليس زواجًا عَنّْ طريق الحب”، مشيرًا إلَّى أن المهم هُو منع أزمة السيولة فِيْ Uniper التي قد تؤدي إلَّى الإفلاس.

وكانت شركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز الروسي فِيْ ألمانيا، قد تقدمت بطلب إلَّى الحكومة الألمانية للأخيرة لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار فِيْ الشركة المتعثرة، والتي اضطرت إلَّى شراء الغاز من السوق بسبب تقليص إمدادات الغاز القادمة من روسيا. إلَّى ألمانيا عبر نورد ستريم 1.

حتى الآن، لم تتمكن Uniper من تنزيل عملائها تكاليف شراء الغاز من السوق بسعر أعلى، مما أدى إلَّى مشاكل السيولة لديها.

وعد المستشار الألماني أولاف شولتز ونائبه ووزير الاقتصاد روبرت هابيك بدعم شركة يونيبر.