العامة للحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح

أعلنت الهيئة العامة للحبوب عن صرف حصص الدفعة التاسعة من الهليون المحلي والتي قامت بتوريد الكميات التي تم تخصيصها لها لهذه الحملة 1444/1444 هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “مي كوزيتشا” في موقع المجلة الرسمية للمؤسسة.

وبلغ اجمالي المبلغ المودع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (39،974،089) ريالاً بصافي مبلغ (23،092) طن لعدد (57) مزارع.

وتجدر الإشارة إلى أن الكمية الواردة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (470.909) طن لعدد (1675) مزارعًا.

وذلك امتثالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 39 وتاريخ 16/1/1438 هـ، القاضي بالموافقة على شراء المؤسسة للقمح من الفلاحين وفقاً للضوابط الخاصة بوقف زراعة الأعلاف الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2. / 25/1437 هـ التي تتضمن إجبار المؤسسة على شراء قمح هو أحد المزارعين المؤهلين إذا اختارت زراعة القمح لمدة (5) سنوات بكمية قصوى (1.5) مليون طن في السنة.

وفي موضوع ذي صلة، أوضحت المؤسسة أن آخر موعد لاستلام القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم سيكون في نهاية العمل يوم الخميس 2/4/1444 هـ الموافق 27/10/2022 م.