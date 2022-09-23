العبار من قمة priority مشكلة السكن تحل بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومات

وقال إن مشكلة توفِيْر السكن موجودة فِيْ كل مكان ولكن الحل موجود بدعم من التعاون بين القطاع الخاص والحكومات ومن خلال قوانين وتسهِيْلات معينة.

وأضاف العبار فِيْ جلسة بعَنّْوان الإسكان الاجتماعي، خلال قمة الأولويات التي نظمها الصندوق السعودي للاستثمار العام بنيويورك، أن “المشكلة موجودة، لكن الاختلاف هُو أن الناس فِيْ إفريقيا والهند على سبيل المثال، مستعدون للعيش. فِيْ البيوت البسيطة التي تفتقر للكهرباء والمياه، ولكن فِيْ أمريكا توجد مشكلة أيضًا “. نقص المساكن.

وأوضح أن “هناك مشكلة فِيْ قدرة الناس على دفع ثمنها، مثلما توجد فِيْ كل ولاية فِيْ أمريكا مشكلة معينة وكل دولة لديها حلول مختلفة”.

وتابع العبار “أعتقد أن حل المشكلة موجود ونحن فِيْ القطاع الخاص. إذا تدخلنا وآمننا بفكرة الحل ونفذناها من القلب، وحصلنا على دعم حكومي من خلال قوانين ومرافق معينة، ثم يمكننا حل مشكلة الإسكان “.

وأضاف “أقول للجميع إنني إذا وجدت حلاً ممتازًا، فسأترك كل أعمالي الأخرى وأركز على توفِيْر السكن الاجتماعي لأني أعتقد أنه هدف جميل ومرضٍ للعمل به”.