العبود يبعث رسالة جديدة إلَّى المنتخب السعودي.. قبل كأس العالم 2022

أرسل النجم عبد الرحمن العبود جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مؤخرا، رسالة جديدة إلَّى المدرب الفرنسي هِيْرفِيْه رينارد من المنتخب السعودي، قبل المونديال، مساء السبت. كأس قطر 2022.

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استبعد المدرب الفرنسي، هِيْرفِيْ رينار، النجم عبد الرحمن العبود من قائمة تشكيلة المنتخب السعودي لمباريات الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية فِيْ سبتمبر، قبل شهرين من انطلاق المباراة. كأس العالم فِيْ قطر.

العبود يوجه رسالة جديدة للمنتخب السعودي قبل مونديال 2022

ونشر عبد الرحمن العبود، نجم الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، رسالة غير مباشرة، يعلق فِيْها على غيابه عَنّْ القائمة الخضراء فِيْ الفترة التي تسبق مونديال 2022.

كتب العبود “الفرص لن تتوقف أبدًا … كل ما عليك فعله هُو الاستعداد لها والعمل الجاد على الأرض والانشغال بعملك وخطتك وحلمك وتفاؤل وإيمان بالله”.، ودائمًا حدد نيتك وتحقق منها باستمرار “.

يشعر عبد الرحمن العبود مثل عدد كبير من اللاعبين المتميزين مثل عبد الرحمن غريب وسميحان النابت بالحزن والاستياء من اختيارات المدرب السعودي خاصة عَنّْدما استدعى فهد المولد الذي لم يلعب مباراة فِيْ. كرة القدم. حفلة لأكثر من 6 أشهر.