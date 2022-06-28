العثور على جثة الإعلامية شيماء جمال بعد اختفائها.. والاتهامات ضد زوجها

عثرت الأجهزة الأمنية في مصر على جثة المذيعة المصرية شيماء جمال داخل قرية زراعية بإحدى بلدات محافظة الجيزة، فيما أشارت التحقيقات إلى أن زوجها كان وراء مقتلها.

وكشف مصدر مطلع لوسائل إعلام محلية، أن شريك الزوج المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، كان وراء النبأ.

وقال الشريك الاستقصائي في النيابة إنه كان في مكان الجريمة لأن المتهم عهد إليه بشراء المزرعة، وفي يوم الأحداث استقطب زوجته، زاعمًا أنها اشترتها لإرضائها.

قال المتهم الثاني (الشريك) إن الزوج أخفى الجثة ثم أخفاها (الشريك) مع مجموعة من الناس بالساحل الشمالي خوفا من الكشف عن حالته، لكنه تمكن من الهرب وأبلغ فيما بعد إلى جنوب الجيزة. . حوادث متابعة الحادث.

تكثف أجهزة أمن الجيزة جهودها لتوضيح ملابسات الحادث، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن اختفاء المذيع شيماء جمال قبل نحو 20 يوما.

وكشفت التحقيقات، في التفاصيل، أن خلافات نشأت بين المذيعة وزوجها بعد أن هددت بإخبار زوجته الأولى بزواجه منها، داخل المخفر، واختفت.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً عن عدم وجود مقدمة تليفزيونية تعمل على إحدى القنوات الفضائية الخاصة تدعى شيماء جمال، والتي كانت تستضيف برنامجاً بعنوان “The Troubleshooter” واختفت في ظروف غامضة ولا يعرف أحد هويتها. حتى الآن. الآن، وجميع هواتفهم مغلقة.

واستمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال عائلته وأصدقائه ومعارفه، وتتبعت مكالماته الهاتفية الأخيرة لمعرفة مسار رحلته.

من جهتها، أثارت المذيعة المصرية جدلًا في مصر منذ 5 سنوات بعد ظهورها على الهواء أثناء تناولها الهيروين، وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بوقفها.

خلال إحدى حلقات برنامجها، والتي تحدثت فيها عن الإدمان، استخرجت مقدمة البرنامج مادة بيضاء من كيس واستنشقها في الهواء، مضيفة أنها وعدت أحد المتحدثين بأنها ستتناول الهيروين على الهواء. وأنه سيفي بوعده.

واستنشق المذيع المادة وأضافها إلى قطعة كعكة وأكلها ليقول بعد ذلك أن المشهد كله كان مهزلة وأن المادة البيضاء عبارة عن كيس من مسحوق السكر وليس هيروين.

في ذلك الوقت، أصدر المجلس الأعلى للإعلام المصري بيانًا ضدها، يفيد بإيقافها لمدة 3 أشهر، نتيجة ظهورها على الهواء في هذا الظهور، الذي وصفه المجلس في الوقت الحالي بـ “غير اللائق”. وخلافا للمعايير المهنية والاعلامية “مما دفعها للاعتذار.

وبعد قرار الإيقاف، خرجت المذيعة لتعلن عودة بث برنامجها في وقته المعتاد، مضيفة أنها ستبث برنامجها على موقع يوتيوب في حال استسلمت إدارة القناة للضغط وأوقفت البرنامج.