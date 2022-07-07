العثور على جثة مبتكر مسلسل الأنمي “يوغي يو” فِيْ اليابان

أعلنت السلطات اليابانية وفاة المؤلف كازوكي تاكاهاشي، مبتكر مسلسل الأنمي الشهِيْر “يوجي يو”، فِيْ ظل ظروف غامضة، حيث تم العثور على جثته غارقة قبالة سواحل جزيرة أوكيناوا اليابانية.

تسببت وفاة كازاكي فِيْ صدمة كبيرة للشعب الياباني، وذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس، العثور على جثة فنان ياباني ابتكر سلسلة المانجا الكوميدية يوجي يو فِيْ البحر.

وقالت الإذاعة العامة NKH فِيْ اليوم التالي، إن كازوكي تاكاهاشي، 60 عامًا، واسمه الحقيقي كازو، عُثر عليه عائمًا فِيْ البحر بالقرب من ناغو فِيْ محافظة أوكيناوا الجنوبية صباح الأربعاء.

قال خفر السواحل إن تاكاهاشي سافر إلَّى أوكيناوا بمفرده، ولم تظهر على جسده أي علامات ملحوظة للإصابة، ومع تداول أنباء تفِيْد بأنه كان حادث غرق، بدأت الشرطة فِيْ التحقيق فِيْ سبب وفاته.

أثار خبر رحيل الفنانة اليابانية حالة من الحزن بين عشاق “المانجا” اليابانية حول العالم، حيث استمرت التدوينات على منصات التواصل الاجتماعي فِيْ حداد الفنان الراحل.

لا تزال السلطات تحقق فِيْ ملابسات الوفاة الغامضة.

تاكاهاشي، واسمه الحقيقي تاكاهاشي كازو، المعروف أيضًا باسم كازوماسا، بدأ عمله كفنان مانغا فِيْ أوائل الثمانينيات، لكنه لم يحقق الكثير من النجاح حتى قام بعمل كاريكاتير مثل “يوجي يو” فِيْ عام 1996.

تدور أحداث المسلسل حول صبي يحل لُغُزًا قديمًا ويوقظ فِيْ نفسه شخصية أخرى فِيْ اللعبة، والتي تحولت لاحقًا إلَّى مسلسل تلفزيوني من الرسوم المتحركة وفِيْلم رسوم متحركة، والأهم من ذلك أنها أدت إلَّى إنشاء لعبة. يتنافس اللاعبون ضد بعضهم البعض، والتي أصبحت ظاهرة عالمية مع المسابقات الوطنية والدولية، وقد تم اعتمادها من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها لعبة بطاقات التداول الأكثر مبيعًا فِيْ العالم.

أدى ذلك إلَّى سلسلة أخرى من الرسوم الهزلية اليابانية المعروفة باسم المانجا، وهِيْ شكل من أشكال الروايات الهزلية أو المصورة ذات الجذور الفنية بأسلوب ياباني تقليدي، والتي انتشرت فِيْ جميع أنحاء العالم.

بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة الرسوم المتحركة Yu-Gi-Oh، تمت دبلجتها باللغتين الإنجليزية والعربية حيث عُرضت على قنوات عربية مختلفة وحظيت بشعبية كبيرة.