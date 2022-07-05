العثور على مفقود الجبيل متوفًى بعد 3 أيام من البحث

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، صباح الثلاثاء، عن العثور على المفقود في الجبيل، الذي كان مفقودًا منذ يوم السبت الماضي، عندما خرج للبحث عن الجمال ولم يعد، ميتًا.

أخبار تجد المفقودين

وأشارت جمعية عون، في بيان عبر تويتر، إلى تلقيها نبأ العثور على المفقود في الجبيل ميتاً، ونسأل الله الرحمة والمغفرة.

يشار إلى أن جمعية عون اختتمت أمس الاثنين الجولة الثانية من البحث عن المفقودين في الجبيل دون أنباء، وتخطط لاستئناف عملية البحث صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت جمعية عون قد تلقت في وقت سابق بلاغًا عن خروج أحد الرعاة البنغاليين بحثًا عن جمال ولم يعد منذ السبت الماضي.