عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل الي 60% علي جميع المنتجات انتهز الفرصة وتسوق الآن

عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل الي 60% علي جميع المنتجات انتهز الفرصة و تسوق الآن، يعد مرض العثيم من أكبر المعارض في السعودية والذي يقدم العديد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مناسبة للجميع، كما وفي الآونة الاخيرة قدم معرض العثيم عروض الأسبوعية على جميع المنتجات بخصم يصل الى 60% على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية ويمكن انتهز الفرصة وتسوق من خلال الدخول الى عروض العثيم.

صفقات العثيم السَعُودِيْة

تبدأ عروض العثيم من بداية شهر سبتمبر 2022 وتصل إلى 65٪، وسنشرح هذه العروض من خلال النقاط التالية.

لوشن فازلين لتفتيح حوالي 400 مل بسعر 16 ريال بدلاً من 26 ريال.

شامبو سانسيلك حوالي 400 مل بسعر 13 ريالا بدلا من 19 ريالا.

كريم دوف المرطب 250 مل بسعر 13 ريال بدلا من 17 ريال.

Baby Joy Pampers حوالي 40 قطعة بسعر 51 ريال بدلاً من 57 ريال.

صوفِيْ فوط صحية 52 قطعة بسعر 21 بدلا من 33 ريال سعودي.

علامة معجون أسنان ضد التسوس بسعر 5 ريال بدلاً من 7 ريالات، حوالي 120 مل.

عبوتان من لوكس صن لايت ليمون بسعر 10 ريال بدلاً من 14 ريال.

معطر ملابس كَمْفورت 3 قطع والقطعه 1.5 لتر بسعر 21 ريال بدلا من 35 ريال.

إغلاق 400 مل غسول للفم بسعر 13 ريالاً بدلاً من 20 ريالاً.

خصومات العثيم السَعُودِيْة

خصومات كبيرة على عروض العثيم اليوم السبت 03 سبتمبر

Free and Lovely Vitamin Cream 100 ml بسعر 17 ريال بدلاً من 20 ريال.

4 قطع صابون دوف الوردي بسعر 17 ريال بدلاً من 25 ريال.

صابون بلو عمو 5 كيلو بسعر 29 ريال بدلاً من 38 ريال.

عبوة 800 جرام من شاي ليبتون بسعر 27 ريال بدلاً من 38 ريال.

كنور 30 ​​جرام بسعر 3 ريال بدلاً من 5 ريال.

كنور مرصع 24 قطعة بسعر 12 ريال بدلا من 16 ريال.

صابون تايد المركز للغسالات الاتوماتيك وزن 5 كيلو بسعر 29 ريالا بدلا من 65 ريالا.

شعلان أرز بسمتي 10 كيلو بسعر 54 ريال بدلاً من 68 ريال

قامت شركة العثيم بتنزيل العروض النارية والقوية كما يصل الخصم الي 60% علي جميع المنتجات علي جميع المنتجات وخاصة السلع الغذائية، وذلك بمناسبة بداية شهر سبتمبر ويستمر العرض لمدة اسبوع فقط.