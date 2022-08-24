عروض العثيم على الأجهزة الكهربية والالكترونية المنزلية مع العد التنازلي لعمر صيف 2022

عروض العثيم على الأجهزة الكهربية والإلكترونية المنزلية مع العد التنازلي لعمر صيف 2022، تعد شركة العثيم من أكبر الشركات في السعودية لبيع الأجهزة الكهربائية كما وأنها الفترة الاخيرة قامت بتنزيل الكثير من العروض والتنزيلات الكبيرة، للكثير من الأجهزة الإلكترونية ذات الماركات العالمية، والجدير بالذكر بأن معرض العثيم يقوم بتقديم العديد من الهدايا لزبائنه وتصل خصومات ل50%، مما كثرت التساؤلات لتعرف عروض العثيم على الأجهزة الكهربية والإلكترونية.

نبذة عن أسواق عبد الله العثيم السَعُودِيْة

أسواق عبد الله علي العثيم السَعُودِيْة هِيْ شركة بيع المواد الغذائية التي أسسها رجل أعمال سعودي يدعى عبد الله صالح علي العثيم، وأسسها على شكل سوق صغير فِيْ البداية، لكنه حقق نجاحًا كبيرًا، مما جعله معروفًا. فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة ولها فروع متعددة فِيْ جميع المدن. كَمْا أن لها فروع فِيْ عدة دول عربية.

ها هِيْ عروض أسواق العثيم السَعُودِيْة خلال شهر أغسطس 2022

تقدم أسواق العثيم السَعُودِيْة كل أسبوع مجموعة من العروض والخصومات المختلفة، وإليكَمْ صفقات هذا الأسبوع

صفقات العثيم الأسبوعية على ميزان حمام شخصي بسعر 29 ريال سعودي.

العثيم تقدم اليوم الاثنين مجفف ملابس هُوم واي 18 سنت بسعر 45 ريال سعودي.

العثيم تخفِيْضات مكواة سوبر بي سيراميك 2400 وات سعرها 99 ريال سعودي.

عروض العثيم الترويجية ترمس هُوم واي 1 لتر بسعر 24 ريال سعودي.

العثيم تقدم غلاية ستانلس ستيل 3 لتر يوم الاثنين سعرها 30 ريال سعودي.

أسواق العثيم تعرض رف أحذية Bonita Cup بأربعة أرفف بسعر 35 ريال سعودي.

تقدم العثيم، اليوم الاثنين، ممسحة زجاج أمامي، كأس بنيتا، بسعر 26 ريال سعودي.

تقدم العثيم الرياض اليوم خلاط سوبر بدوي بسعر 150 ريال سعودي.

استحواذ سوق العثيم على شركة كيتسنجر للخضروات بسعر 25 ريال سعودي.

يقدم هايبر العثيم طاولة تغيير سعة 1.5 لتر بسعر 45 ريال سعودي.

عروض العثيم جدة 3 فناجين قهُوة متنوعة بسعر 10 ريال سعودي.

أعلنت شركة العثيم في الساعات الاخيرة عن عروض العثيم على الأجهزة الكهربية والإلكترونية المنزلية وتخفيضات عالية جدا تصل الى 50%، على كافة الاجهزة الكهربائيه المعروفة في المعرض، وتعد شركة العثيم من أكبر الشركات في السعودية.