العجز الأميركي فِيْ تجارة السلع ينخفض بشكل حاد فِيْ يونيو

انخفض العجز التجاري الأمريكي فِيْ السلع بشكل حاد فِيْ يونيو، وسط زيادة فِيْ الصادرات، مما قد يهدئ المخاوف من أن الاقتصاد قد يكون قد انكَمْش مرة أخرى فِيْ الربع الثاني.

قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إنها تراجعت 5.6٪ إلَّى 98.2 مليار دولار الشهر الماضي.

وزادت صادرات السلع بواقع 4.4 مليار دولار إلَّى 181.5 مليار دولار، فِيْ حين تراجعت واردات السلع بمقدار 1.5 مليار دولار إلَّى 279.7 مليار دولار.

من المرجح أن تساعد المساهمة المتوقعة لانخفاض العجز التجاري فِيْ الناتج المحلي الإجمالي فِيْ تعويض الانخفاض المتوقع فِيْ المخزونات.

يُعتقد أن التباطؤ فِيْ الإنفاق الاستهلاكي فِيْ الربع الأخير قد ثبط عزيمة الشركات عَنّْ الحفاظ على نفس الوتيرة القوية لتراكَمْ المخزون كَمْا فِيْ الربع الأول.

خفضت التجارة نمو الناتج المحلي الإجمالي لسبعة أرباع متتالية. وقالت وزارة التجارة أيضًا، يوم الأربعاء، إن مخزونات الجملة ارتفعت بنسبة 1.9٪ فِيْ يونيو، بينما ارتفعت مخزونات التجزئة بنسبة 2٪.