العجز التجاري الأميركي يتقلص بشدة والصادرات عَنّْد مستوى قياسي

تقلص العجز التجاري للولايات المتحدة بشكل حاد فِيْ يونيو، مع ارتفاع الصادرات إلَّى مستوى قياسي، وهُو اتجاه قد يعَنّْي استمرار التجارة فِيْ المساهمة فِيْ الناتج المحلي الإجمالي فِيْ الربع الثالث.

قالت وزارة التجارة، الخميس، إن العجز التجاري انخفض بنسبة 6.2٪ إلَّى 79.6 مليار دولار. وزادت صادرات السلع والخدمات 1.7 بالمئة إلَّى أعلى مستوى لها على الإطلاق عَنّْد 260.8 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 0.3 بالمئة إلَّى 340.4 مليار دولار.

كانت التجارة هِيْ النقطة المضيئة الوحيدة فِيْ الربع الثاني، حيث أضافت 1.43 نقطة مئوية إلَّى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت سبباً لسبعة أرباع متتالية. انكَمْش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي فِيْ الربع من أبريل إلَّى يونيو.