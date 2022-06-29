العجز التجاري الأميركي ينخفض إلَّى 104 مليارات دولار فِيْ مايو

كان الانخفاض فِيْ السلع فِيْ مايو مدفوعا بزيادة قوية فِيْ الصادرات، مما يشير إلَّى أن التجارة قد تساهم فِيْ النمو الاقتصادي فِيْ الربع الثاني للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.

كَمْا أظهر تقرير من وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء زيادات قوية فِيْ مخزونات الجملة والتجزئة.

وقالت الوزارة إن عجز تجارة السلع هبط 2.2 بالمئة إلَّى 104.3 مليار دولار الشهر الماضي. من المحتمل حدوث مزيد من الانخفاض فِيْ العجز مع تحول الإنفاق من السلع إلَّى الخدمات ومع تخفِيْف الاختناقات فِيْ سلسلة التوريد.

وزادت صادرات السلع بمقدار 2 مليار دولار لتصل إلَّى 176.6 مليار دولار. وسجلت زيادات فِيْ الصادرات من الإمدادات الصناعية والسيارات والسلع الاستهلاكية والسلع الأخرى. لكن الصادرات الغذائية انخفضت، وكذلك شحنات السلع الرأسمالية.

وانخفضت واردات السلع 0.4 مليار دولار إلَّى 280.9 مليار دولار.

وقادت الانخفاضات واردات السلع الاستهلاكية التي تراجعت بنسبة 2.4٪. كَمْا كان هناك انخفاض فِيْ الواردات من السلع الغذائية والسلع الرأسمالية.

لكن واردات الإمدادات الصناعية ارتفعت، مما يعكس على الأرجح واردات النفط الخام، وكذلك واردات السيارات.

كان للعجز التجاري القياسي تأثير سلبي على أكبر اقتصاد فِيْ العالم فِيْ الربع الأول، مما أدى إلَّى انخفاض بنسبة 1.5٪ على أساس سنوي فِيْ الناتج المحلي الإجمالي. تم خصم التجارة من الناتج المحلي الإجمالي لسبعة أرباع متتالية.