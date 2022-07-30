العجز التجاري التركي يقفز 185% إلَّى 8.167 مليار دولار فِيْ يونيو

وأظهرت بيانات صادرة عَنّْ معهد الإحصاء التركي، الجمعة، ارتفاعها بنسبة 184.5٪ على أساس سنوي إلَّى 8.167 مليار دولار فِيْ يونيو، مع ارتفاع الواردات بنسبة 39.7٪.

وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 31.595 مليار دولار، فِيْما زادت الصادرات 18.7٪ إلَّى 23.428 مليار دولار، بحسب “رويترز”.

فِيْ إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عَنّْه العام الماضي، تهدف تركيا إلَّى التحول إلَّى فائض الحساب الجاري عَنّْ طريق زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض العملة.

وأشارت البيانات إلَّى أن العجز فِيْ النصف الأول من العام ارتفع بنسبة 142.7٪ إلَّى 51.40 مليار دولار.

اقترح أكاديمي تركي بارز أن بلاده ستعاني على الأرجح من انهِيْار اقتصادي سريع، كَمْا حدث فِيْ سريلانكا، مستندا فِيْ تنبؤاته إلَّى معدلات التضخم المرتفعة، وهُو أمر حذر منه سكان محليون آخرون فِيْ السابق، والذي كان يعاني من أزمة اقتصادية. منذ سنوات، تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أكثر وأكثر.

لم يستبعد الأستاذ والخبير الاقتصادي التركي، كوركوت بوراتاف، حدوث انهِيْار اقتصادي فِيْ تركيا على غرار ما حدث فِيْ سريلانكا، خاصة أن العملة المحلية تتراجع مرة أخرى أمام العملات الأجنبية، والتي ستستمر لبضعة أشهر أخرى، بحسب استاذ تركي.

وتوقع بوراتاف أن تنخفض الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي لتتجاوز عتبة 25 ليرة مقابل الدولار فِيْ الأشهر المقبلة، رغم توقعاته بتسجيل تعويضات جزئية فِيْ عجز التجارة الخارجية بفضل عائدات السياحة فِيْ الصيف.