العجمة يرد على القادح “الأهلي كبير وهذه أشياء لا تنشرى بالفلوس”

أثار خالد البلطان رئيس نادي الشباب حالة من الجدل بعد التصريحات التي خرجت منه عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الأهلي والتي تسببت فِيْ هبوط الراقي إلَّى الدرجة الأولى.

تعثر الأهلي أمام الشباب فِيْ اليوم الأخير من الدوري السعودي للمحترفِيْن، لكنه فشل فِيْ محاولاتهم للهروب من الهبوط إلَّى الدوري الأصفر.

وكان البلطان قد أدلى بتصريحات قال فِيْها “بعد سقوط الأهلي على الشباب دفن مقولة الأربعة الكبار”.

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تركي العجمه يرد على البلطان بعد السماح بدفن الكبار

وقال الإعلامي تركي العجمه خلال برنامج “كورة” الذي تبثه القناة الفضائية الخليجية روتانا “صعب على الأهلي .. الكبير سيبقى كبير وهذه نكسة بسيطة .. الأهلي هُو غرفة للكبار “.

وتابع “سيبقى الأهلي رابع عظيم. أبي رفض وأراد من يشاء، والموقف والجماهِيْر والإعلام والتاريخ والشجاعة والتأثير والنجوم والأساطير أمور لا يمكن. ينتشر. بالمال “.