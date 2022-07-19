العجينة الطرية وطريقة تخميرها بسرعة حتى تكون منتفخة وهشة وناعمة

تحضير العجينة بالشكل الصحيح لأي نوع من أنواع المعجنات تسهل علينا تقطيعها وتشكيلها حسب الرغبة ودون عناء، وبالتالي نحصل على نتائج مدهشة ومرضية جداً بالمذاق والطراوة المطلوبة كالإسفنج، لذا عليكم اتباع طريقة ناجحة وسهلة للحصول على العجينة المناسبة والمنتفخة كما سنقدمها الآن.

عجينة طرية

المكونات اللازمة لعمل العجين

ربع كوب حَلْيب سائل.

ملعقتان ونصف من الزيت النباتي

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

1 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

كوبين من الطحين الأبيض مناسب للمعجنات.

ملعقة صغيرة من خميرة بوردو.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

خطوات تحضير العجينة الطرية

قم بإذابة الخميرة فِيْ نصف كوب من الماء الدافئ. يضاف السكر ويقلب جيدا حتى يذوب. غطي الكوب واتركيه فِيْ مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة. فِيْ وعاء، ينخل الدقيق لإزالة أي كتل أو شوائب ملتصقة. أضف البيكنج بودر والملح وقلبي. نضيف الزبادي والزيت ونخلط المكونات. أضف الماء المذاب فِيْ الخميرة وقلبي. سخني الحَلْيب ثم أضيفِيْه تدريجياً إلى الخليط. يقلب باستمرار مع الإضافة حتى يتشكل العجين. اعجن العجينة جيداً لمدة عشر دقائق حتى تصبح طرية وناعمة. دهن العجينة بالزيت من الخارج، ثم ضعيها فِيْ وعاء مدهُون. تُغطى العجينة بورق زبدة. نضعها فِيْ مكان دافئ حتى تتخمر وتتضاعف فِيْ الحجم. يمكنك بعد ذلك تقسيمها وتشكيلها بالطريقة التي تريدها. يمكن حشوها، إما حَلْوة أو مالحة، ويمكنك صنع البيتزا واللحوم الفاخرة معها.

سر نجاح العجين

للحصول على عجينة ناعمة وسلسة للغاية، عليك الانتباه إلى عملية التخمير.

يجب وضعها فِيْ مكان دافئ مثل داخل الفرن ولكن بدون إشعال نار.

إذا كنت ترغب فِيْ الحصول على تخمير سريع، يمكنك غلي بعض الماء ووضعه فِيْ زجاجة ثم وضع الزجاجة تحت وعاء الخليط.

تغطية العجين ضروري للتدقيق ويجب تركه ليثبت مرة أخرى لمدة نصف ساعة بعد التشكيل والحشو.

إلى هنا ونكون قد وصلنا معكم لختام هذا المقال الذي قدمنا فيه ما يسركم للحصول على نتائج مذهلة وطرية بعد تحضير عجينة المعجنات الشهية، لمزيد من التفاصيل والمواضيع الأخرى المتنوعة زوروا موقعنا عرب اليوم.